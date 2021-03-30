Футбольный агент Селюк о молодежной сборной России: «Они немножко обросли жирком»

Молодежная сборная России продолжает бороться за выход из группы на молодежном чемпионате Европы. Фото: REUTERS

Молодежная сборная России продолжает бороться за выход из группы на молодежном чемпионате Европы. После победы над сборной Исландии, команда Михаила Галактионова не справилась с французами, проиграв им 0:2. Оба мяча в ворота нашей сборной были забиты с пенальти, которые заработал защитник «Спартака» Павел Маслов. Впереди решающая встреча против сборной Дании.

Футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» рассказал о шансах нашей молодежки на выход в плей-офф Евро. По словам Селюка, команда Галактионова в предстоящей встречи не будет фаворитом.

— До начала чемпионата я говорил, что очень зря сбрасывают со счетов сборную Дании. Наоборот, датчане — наиболее неудобный соперник для сборной России, — рассказал kp.ru Дмитрий Селюк. — После матча с Францией я прочитал чье-то интервью, по-моему, это даже Галактионов был: «Игра у нас была супер. Да, проиграли, но мы не дали им продохнуть». Ну просто смешно! Безусловно, сборная России — неплохая команда. Но из-за того, что там большинство футболистов играют в топовых клубах России, они немножко обросли жирком, почувствовали себя звездами, а до звезд еще далеко. Быстрота мышления у многих запаздывает. Считать звездами футболистов, которые играют как в молодежной, так и в первой команде, я бы не торопился, — высказался Селюк.

Агент дал прогноз на предстоящую игру нашей молодежной сборной с датчанами. По словам функционера, Дания — очень бойкая и неуступчивая команда, с которой подопечным Михаила Галактионова точно не будет просто.

— Россия и Дания будут бороться за вторую путевку. Французы, уверен, обыграют исландцев, причем больше, чем 2:0. Будем надеяться, что россияне дадут бой датчанам. Хотя Дания — крепкий орешек, они очень мотивированы. Вообще с датскими командами матчи всегда тяжелые. Датские команды очень неуступчивы. Смотришь, залетел французам — и уже их обыграли. Датчан устраивает ничья, надо обыгрывать их в два мяча. Главное для нас, чтобы датчане, учитывая, что они тоже молодые ребята, подумали, что они дело сделали и их устраивает ничья. Может, начнут играть не на победу, а на удержание счета. Это может помочь. Но я бы скорее поставил на проход датчан, 70% на 30%, - заявил Селюк.

Матч Дания – России состоится 31 декабря. Для гарантированного попадания в плей-офф российской «молодежке» необходимо выигрывать с разнице в два мяча.

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