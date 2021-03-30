Хабиб выводит в октагон еще трех Нурмагомедовых

Хабиб снова в деле Фото: REUTERS

Хабиб Нурмагомедов, который недавно окончательно объявил о завершении карьеры (и его вычеркнули из всех рейтингов), снова в деле. Непобежденный чемпион UFC в легком весе в выходные вывел в Лас-Вегасе на бой своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова, и тот одержал свою первую победу в UFC в полусреднем весе над американцем Джаредом Гуденом.

Хабиб в Инстаграм выставил фото, где он стоит обнявшись со своими двоюродными братьями – Абубакаром и Умаром, а также их тренером Хавьером Мендесом, который работал с Хабибом еще с 2014 года.

«Еще одна большая победа для нашей команды. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, мои братья-все для меня. Мы гордимся тобой, брат Абубакар, мы знаем, что ты можешь сделать еще лучше. Мы благословлены нашим тренером. Он лучший в мире, спасибо вам за все, тренер, мы любим вас», - написал Хабиб.

Кстати, Умар Нурмагомедов тоже готовился к мартовским боям в UFC, но его дебют в UFC откладывается, так как ему не нашли соперника в легчайшем весе.

Но и это еще не все. В ближайшие выходные, но уже под крылом другой бойцовской организации Bellator, в октагон выйдет еще один брат Хабиба - Усман Нурмагомедов.

Хабиб выставил фото Усмана на тренировке.

«Усман - следующий, его дебют в США 2 апреля #Bellator255. Пойдем Брат и покажем им кто ты такой».

«Ещё одна неделя, и мы напишем новую историю, в новой лиге», – написал Усман, который, как и все его братья тренировался у отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, умершего прошлым летом после осложнений от коронавируса. И вот его сын Хабиб заменил отца.