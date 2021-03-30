Племянница флиртовала в соцсетях с убийцей своей тети, чтобы его могли задержать на свидании

Лихейн Серджисон (слева) флиртовала в соцсетях с убийцей своей тети Фото: facebook.com

Иногда правосудие вершится так медленно, что некоторые люди устают ждать решения проблемы по закону и начинают работать вместо полицейских сами. Зачастую это заканчивается весьма печально, но вот в случае жительницы Великобритании Лихейн Серджисон острый ум и смекалка стали хорошим подспорьем в борьбе с криминалом.

Эта история началась 13 июля 2014 года, когда была убита любимая тетя Серджисон, жившая на туристической ферме в ЮАР. Бездыханное тело британки обнаружили в собственном доме обеспокоенные работники фермы, после того как она пропустила утреннее рабочее совещание. Жертва была завернута в окровавленное одеяло и, как установили полицейские, убийца сначала изнасиловал ее, а потом пытался задушить и в конце концов зарезал. Из вещей пропали 3,5 тысячи фунтов стерлингов, которыми женщина должна была рассчитаться с работниками.

Когда власти начали расследовать преступление, выяснилось, что сразу же после убийства с фермы сбежал 24-летний садовник Эндрю Ндлову, который, судя по камерам наблюдения, в 6 часов утра сел в машину к своему другу и уехал в неизвестном направлении. Полицейские смогли дозвониться до африканца, но тот рассказал, что неожиданно решил вернуться к себе на родину в Зимбабве, но так и быть, согласен задержаться на границе, чтобы ответить на вопросы правоохранительных органов. Однако подозреваемый всех обманул — больше о нем ничего не слышали.

Родственники убитой все ждали, когда же британский МИД и полиция ЮАР начнут охоту за Ндлову, но потом выяснилось, что никто не собирается шевелиться, чтобы задержать преступника. Несмотря на все попытки достучаться до властей, результата не было. Тогда Серджисон решила взяться за дело сама. В конце 2018 года женщине написал один из бывших работников ее тети, рассказавший, что подозреваемый вернулся в ЮАР и вовсю постит фотографии в Фейсбуке.

- Я уже отчаялась добиться чего-нибудь, как вдруг появился этот шанс, - рассказала Серджисон репортерам Daily Mail - Мне нужно было стать его другом на Фейсбуке, чтобы появилась возможность узнать, где Ндлову работает и живет. Но сначала мне предстояло привлечь его внимания и тогда мы с мужем решили организовать «медовую ловушку».

Женщина взяла себе псевдоним Мисси Фалькао, просто соединив имена двух своих собак. Присвоив фотографию привлекательной чернокожей девушки из интернета Серджисон сочинила себе историю — будто бы ей 28 лет, и она работает стюардессой в аэропорту Йоханнесбурга, а сама родом из Ганы. Процесс вживания в роль и поиск подходов к преступнику напоминал настоящий шпионский фильм. Сначала детектив-любитель решила зайти издалека — добавилась в друзья к людям из списка контактов Ндлову, а потом потихонечку стала комментировать их посты. К тому же эта стратегия помогала ей отслеживать и самого бывшего садовика, ведь он периодически менял имена и факты биографии, видимо, пытаясь спрятаться от розыска полицейскими. Войдя в доверие, британка зафрендила уже самого предполагаемого убийцу.

Когда власти начали расследовать преступление, выяснилось, что сразу же после убийства с фермы сбежал 24-летний садовник Эндрю Ндлову Фото: facebook.com

Самым сложным был этап завязывания отношений и назначения встречи. Прокомментировав один из снимков африканца, Серджисон смогла вытянуть его на беседу и стала постепенно флиртовать с ничего не подозревающим парнем. Чем больше и откровеннее становились их разговоры, тем ближе «мотылек» Ндлову «подлетал к огоньку».

Англичанка мастерски уходила от каверзных вопросов и попыток своего визави пообщаться по видеосвязи. То она «улетала» к отцу в Гану, где плохо ловит Интернет, то неожиданно ее вызывали на внеочередной рейс. В конце концов отчаявшийся Ромео даже согласился на личную встречу в Йоханнесбурге. Казалось — вот, удача совсем рядом. Однако каждый раз, когда Серджисон назначала рандеву с преступником, у полиции ЮАР не хватало свободных сотрудников, чтобы организовать засаду и захватить его с поличным. В результате после нескольких несостоявшихся свиданий Ндлову перестал отвечать на сообщения британки.

«Детектив» была в отчаянии, ведь цель была так близко! Но, как пишет газета Sun, через семь месяцев молчания Ндлову выложил селфи со своего дня рождения. В итоге англичанка решилась на отчаянный шаг и опубликовала историю гибели своей тети вместе с фотографией предполагаемого преступника в Фейсбуке, и ее перепостила правозащитная организация AfriForum. Это помогло посту разойтись по сети, он набрал более 70 тысяч репостов. В результате через несколько дней одна из пользовательниц соцсети написала британке и опознала Ндлову, который в итоге все же был арестован южноафриканскими полицейскими.

Сейчас Серджисон с полной ответственностью может назвать себя настоящей сыщицей, ведь ей удалось в одиночку выследить опасного преступника. Правда перевоплощение в Мисси Фалькао не прошло бесследно для психики женщины, ведь ей пришлось фактически играть в любовь с возможным убийцей дорого ей человека. По словам англичанки, когда она флиртовала с Ндлову, периодически к горлу подкатывало чувство тошноты от осознания всей мерзости ситуации.

Ндлову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве, сейчас идет суд по его делу.