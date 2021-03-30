«Сенин не захотел меня видеть!»: внучка Людмилы Гурченко – об отношениях с вдовцом актрисы и поездке на кладбище с Прохором Шаляпиным

Елена Королева на Новодевичьем кладбище у могилы бабушки народной артистки СССР Людмилы Гурченко. 30 марта 2021 года — 10 лет со дня смерти актрисы. Фото: ФЕДОТОВА Инна

Десять лет назад 30 марта умерла Людмила Гурченко. Единственная внучка народной артистки Елена Королева в день памяти бабушки пришла на Новодевичье кладбище. Могила Людмилы Марковны утопает в цветах – от друзей, поклонников. Из кровной родни у Гурченко осталось два человека – внучка 37-летняя Елена Королева и правнучка 13-летняя Таисия.

Мы поговорили с Еленой после того, как она почтила память бабушки. Королева начала сегодняшний день с просмотра фильма «Двадцать дней без войны», а потом приехала на Новодевичье.

Елену Королеву в день памяти Людмилы Гурченко поддержал друг Прохор Шаляпин. Фото: ФЕДОТОВА Инна

- Лена, вы пришли на кладбище без правнучки Людмилы Гурченко. Таисия в школе?

- Пришла без дочки, поскольку оберегаю ее от повышенного внимания. Не хочу, чтобы фотографии ребенка появлялись и обсуждались в социальных сетях. Люди разные. А дочке всего 13 лет.

- Вы помните свою последнюю встречу с бабушкой?

- Нашу крайнюю встречу с Люсей (Лена называет бабушку по имени – так было принято в семье. Прим. Ред.) называю условной. Я тогда училась в 10-м классе, возвращалась из школы и на Третьяковке как раз шли съемки эпизода фильма «Старые клячи».

- Вы рассказывали, что 30 марта в программе «Прямой эфир» встретитесь с вдовцом Людмилы Гурченко продюсером Сергеем Сениным. Впервые за много последних лет. Почему этого не случилось?

- В минувшие выходные была запись «Прямого эфира» с Сергеем Сениным. Мое участие в этой передаче обсуждалось почти месяц назад. Я передала видео из семейного архива на программу. Но насколько мне известно, Сенин прописал в договоре на свое участие в передаче условие, чтобы меня на эфире не было. Причины такого отношения мне не известны. Это стало неожиданностью. Мы не общаемся, но никаких ссор с ним не было. К Сергею Сенину я отношусь нейтрально. Мне нравится музей, созданный в квартире моей бабушки. Планирую сделать такой же интересный музей из дачи Люси, где сохранился дух бабушки – вся обстановка осталась не тронута. Именно на этой даче она готовилась к ролям, сохранились сценарии, в которых она делала пометки своей рукой, видео, которые она смотрела. Сохранились коллекции ее одежды, любимая посуда, мебель. Однако пока заняться организацией музея я не могу – вопрос с наследством не решен. И половина этой дачи принадлежит моему отцу.

- Почему Сергей Сенин с вами не общается?

- Не знаю. Более того, он сказал журналистам, что я не наследница - даже по авторским правам. «Может быть это возрастное?» – как модно теперь говорить. Желаю ему здоровья! Возможно, в его мире наследниками становятся только мужья, а не кровные родственники. Как мужчина, он мог бы снизойти и пригласить женщину на разговор. Так поступают благородные люди.

Елена Королева и Прохор Шаляпин. Фото: ФЕДОТОВА Инна

- С вами на кладбище приехал Прохор Шаляпин. Это вызовет массу вопросов. Почему вы оказались вдвоём в этот день?

- Понимаю, что нас с Прохором поженили, приписали много чего – большинство слухов не имеют ничего общего с действительностью. У нас с Прохором всего лишь дружеские отношения. Никакого романа нет! В этот день мы приехали вместе на могилу к моей бабушке, потому что достаточно хорошо общаемся, тепло друг к другу относимся. Прохор человек отзывчивый, хороший, поэтому в важный для меня день он рядом.

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