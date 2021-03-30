Итоговое сочинение для выпускников: объявили новую дату

Сдавать сочинение будущие выпускники должны были 5 апреля, но из-за новой волны пандемии сроки сдвинули Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нынешние одиннадцатиклассники будут сдавать итоговое сочинение в середине апреля. Могут присоединиться и выпускники прошлых лет, которые собрались поступать в вуз. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

Сдавать сочинение будущие выпускники должны были 5 апреля, но из-за новой волны пандемии сроки сдвинули. Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новое расписание. Основная дата – 15 апреля 2021 года. Еще два дополнительных дня – 5 мая и 19 мая 2021 года – выделили для тех, кто захочет пересдать или же не попал в основной поток по уважительной причине (и предоставит документальное подтверждение). Ведь успешное написание итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации.

Успешное – значит, получить «зачет». Что для этого нужно, есть разъяснение ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, который подбирает задания для экзаменов и определяет критерии оценки). Сочинение оценивается по двум требованиям (объем и самостоятельность) и пяти критериям («Соответствие теме»; «Аргументация. Привлечение литературного материала»; «Композиция и логика рассуждения»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»). К изложению предъявляют те же два требования, а критерии немного другие: содержание и логичность изложения, использование элементов стиля исходного текста. И, само собой, качество письменной речи и грамотность. Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по двум требованиям и трем критериям («зачет» по критериям № 1 и № 2 — в обязательном порядке, а также «зачет» по одному из других критериев). Кто не справится - тому «незачет».

Тему сочинения (или текст для изложения) объявят за 15 минут до начала экзамена. Сейчас известны лишь тематические направления: 1. Забвению не подлежит; 2. Я и другие; 3. Время перемен; 4. Разговор с собой; 5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.

Время написания работы - 3 часа 55 минут.