Mail.ru Group меняет подход к управлению социальными сетями Фото: Shutterstock

Его возглавил Андрей Рогозов. Прежде он занимал пост CEO ВКонтакте, теперь же станет вице-президентом по социальным платформам. В этой роли он будет руководить ещё одной новой структурой — направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для ВКонтакте и Одноклассников. Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии. Всё это в том числе поможет ускорить развитие экосистемы VK. Она объединяет проекты, которые Mail.ru Group предлагает пользователям для общения, развлечения, саморазвития и решения других повседневных вопросов: социальную сеть ВКонтакте, финансовый сервис VK Pay, подписку VK Combo, сервисы для заказа еды и продуктов Delivery Club и Самокат, платформу VK Mini Apps (мини-приложения Такси ВКонтакте, Еда ВКонтакте, VK Работа и прочие), сервис заказа такси Ситимобил, голосовой помощник Маруся и другие.

Направление экспериментальных проектов во главе с Андреем Рогозовым будет анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые проекты — в том числе для международного рынка.

Руководить ВКонтакте будет Марина Краснова. Она присоединилась к команде соцсети полтора года назад в роли директора по продукту, а теперь возьмёт на себя роль CEO ВКонтакте. Также она продолжит развивать единую платформу видео и звонков Mail.ru Group.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group (Россия):

«Мы не просто так строим нашу экосистему вокруг социальных сетей: именно в знании и понимании социальных связей наше уникальное преимущество. У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они работают сообща. Причём их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше — внутренние интеграции это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему. Многолетний опыт Андрея поможет сделать это быстрее, продуманнее и эффективнее».

Социальные сети — один из главных драйверов роста Mail.ru Group. Направление соцсетей и коммуникационных сервисов принесло компании около половины выручки в 2020 году — 52,7 млрд рублей. Аудитория Одноклассников составляет 40 млн человек. Пользователей ВКонтакте в России — 73,4 млн человек, по данным Mediascope. Несмотря на пандемию, увеличилось количество активных рекламодателей: у ВКонтакте — на 30% год к году, у Одноклассников — на 34,8%.

Руководить Одноклассниками продолжит Антон Федчин — он управляет платформой с 2014 года.

Андрей Рогозов закончил факультет технической кибернетики в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Работает в компании ВКонтакте с 2007 года, где прошёл путь от разработчика до операционного и управляющего директора.