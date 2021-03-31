Илону Маску предложили коллаборацию со старейшим коньячным домом России «Коктебель»

Илон Маск. Фото: из открытого источника

Три года назад на День смеха (или День дурака) известный своим чувством юмора миллиардер, инженер Илон Маск разыграл подписчиков. Написал в Twitter, что его корпорация Tesla банкрот.

Паника была недолгой. В следующем сообщении бизнесмен выложил свой снимок с электрокаром и подписью: «Илон был найден лежащим в окружении бутылок теслакилы».

Первоапрельская шутка в 2020 году воплотилась в реальный товар. В официальном онлайн-магазине американской компании начали продавать напиток Tesla Tequila. За 250$ можно было стать обладателем крепкого алкоголя в бутылке в форме молнии. Емкость повторяет логотип компании, которая стала известна благодаря выпуску электрических автомобилей.

Первую партию раскупили за пару часов. Позже на интернет аукционах напиток перепродавали в три-четыре раза дороже отпускной цены. В середине марта-2021 в интернет-магазине Tesla вновь появилась текила и снова случился sold out.

ТеслаТекила. Фото: shop.tesla.com

Приближается 1 апреля. В календаре с этой датой связан не только День смеха, но и международный день коньяка. Перед праздником старейший производитель напитка на территории России коньячный дом «Коктебель» — первые спирты были заложены в бочки в 1959 году — выступил с идеей.

— Илон Маск неравнодушен к России. Мы удивляемся и улыбаемся его комментариям в соцсетях: «вот где собака зарыта», «ха-ха, офигенно», «мне очень нравится звучание русского языка!» — писал изобретатель. Учитывая это, следующим проектом может стать уважаемый в России напиток. В духе миллиардера, скорее, премиальный коньяк, — предположили в КД «Коктебель».

Производитель напомнил, что лучшие из российских компании выпускают напиток достойного качества и выдержки. Например, у «Коктебеля» есть уникальные очень старые коньяки от 25 и от 30 лет выдержки. В коктебельских погребах хранятся дубовые бочки с самыми первыми дистиллятами. На сегодняшний день они практически ровесники послевоенной истории Крыма.

Известно, что изначально Маск хотел назвать напиток Teslaquila — «Теслакила». Но мексиканский орган CRT, который контролирует все что связано с аутентичным напитком, выступил против.

— Проблем с названием для российского коньяка Илона Маска наверняка не будет, — уверены представители КД «Коктебель». — Например, «ТеслаБель» или «КокТесла» — прекрасно звучит на всех языках.

А учитывая, каких небывалых высот достигла корпорация Tesla в создании автопилота, возможно когда-нибудь в обозримом будущем автомобили Tesla будут предлагать своим пассажирам бокальчик-другой «ТеслаБеля».