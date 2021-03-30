В Мытищах мужчина забаррикадировался в элитном коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и полиции

30 марта элитный коттеджный поселок Вешки в городском округе Мытищи оцепили сотрудник силовых ведомств. Все пути в населенный пункт перекрыли полицейские в бронежилетах и касках. В поселок приехали несколько машин со спецназом: работают сотрудники ФСБ и Росгвардия.

— Появилась информация о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Сотрудники уголовного розыска прибыли к нему домой. Зашли на участок, предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра. В этот момент из окна дома открыли стрельбу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Из окна в сотрудников полетели две гранаты. Никто не пострадал, однако, силовики поспешили рокироваться и вызвать подкрепление. Дома вместе со стрелком была семья: его супруга, их дочь с мужем. Их подозреваемый выпустил.

Известно, что стрелку 61 год, зовут Владимир Б. В базах бизнес-информации он числился бывшим организатором частных охранных предприятий. Не исключено, что оружие у него осталось с тех пор. В базе приставов на подозреваемом висит долг около 140 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области. — Мужчина в доме находится один.

По статье грозит до 20 лет колонии.