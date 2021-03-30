Портрет российского автомобилиста: мужчина средних лет на новой недорогой машине

Машины россияне предпочитают новые: больше половины авто на российских дорогах сошли с конвейера не раньше 2010 года. Фото: Shutterstock

Какой он – российский автомобилист? Сколько ему лет, на чем он ездит, какой налог платит за свою машину? Это выяснили аналитики сервиса «Мои налоги», опросив тысячу плательщиков транспортных сборов со всей страны.

Как выяснилось, Россия все ближе к равноправию полов (по крайней мере, за рулем): 56,5% автомобилистов оказались мужчинами, 43,5% - дамами. А 75% российских автовладельцев - старше 35 лет. Моложе 24 лет лишь 3% автомобилистов.

Зато в том, что касается самых популярных машин, никаких сюрпризов. Lada - традиционно «главная» марка в России, 18,5% автовладельцев бороздят на них просторы страны. На втором месте – Toyota (13,2%), следом с почти двукратным отрывом идут Renault, Hyunday и Kia.

Машины россияне предпочитают новые: больше половины авто на российских дорогах сошли с конвейера не раньше 2010 года. При этом наши автомобилисты отдают предпочтение недорогим машинам. Ровно треть автомобилей стоит не больше 300 тысяч рублей, а более 75% машин на наших дорогах не дороже 900 тысяч. Отсюда и средний размер сборов: три четверти россиян платят транспортный налог не больше 5000 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 марок авто в России

Lada – 18,5%

Toyota – 13,2%

Renault – 7,9%

Hyunday – 7,6%

Kia – 7,3%

Nissan – 5,3%

Wolkswagen – 4,5%

Ford – 3,9%

Chevrolet – 3,7%

Mitsubishi – 3,4%

Средняя цена машины

До 300 тыс руб. – 33,5%

От 300 до 600 тыс руб. – 22,1%

От 600 до 900 тыс руб. – 19,8%

От 900 тыс руб. до 1,2 млн руб. – 9,9%

От 1,2 до 1,5 млн руб. – 6,2%

От 1,5 до 2 млн руб. – 3,7%

От 2 до 3 млн руб. – 2,5%

От 3 до 4 млн руб. – 1,7%

Более 4 млн руб. – 0,6%

Годы выпуска автомобилей

2010-е годы – 53,5%

2000-е годы – 33%

1990-е годы – 7,9%

2020-е годы – 4%

1980-е годы – 1,6%

По данным сервиса «Мои налоги».