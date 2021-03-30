Дмитрий Песков: Почему мы не показываем животных Путина? Мы обязательно передадим ваши пожелания президенту

Пресс-секретарь пообещал обозревателю KP.RU Александру Гамову рассказать о домашних питомцах главы государства. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Когда-то практически весь мир знал собаку президента России – черного лабрадора по кличке Кони. Известно также, что Владимиру Путину его коллеги –руководители других стран - подарили несколько щенков разных пород. Но в последнее время о домашних питомцах писать перестали. Вот и в интервью газете «Аргументы и факты» пресс-секретарь сказал о них очень коротко: «Они сейчас гораздо менее публичны, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать».

- Дмитрий Сергеевич, - задал я вопрос Пескову,- в вашем интервью мне кое-чего не хватило. По поводу животных, которые есть у президента. Вот то, что они менее публичны, это от Путина зависит, от пресс-секретаря или от животных? Вы говорите, что ни разу не видели кошек у нашего лидера, а я в Ново-Огарево видел их, в Сочи в резиденции видел кошек. И вообще, вы не считаете, что это неправильно? Раньше Владимир Владимирович с лабрадором Кони на утренники детские ходил, мы знали его лошадок, гладили козу. Почему сейчас вы лишили мировую общественность и журналистов этого всего…

- Мы обязательно все эти пожелания передадим президенту. Обязательно передадим,- отреагировал Песков.- И после того, как начнем более активно возвращаться к доэпидемиологическому образу жизни, обязательно подумаем о том, как подробно рассказать о животном мире(домашних питомцах- А.Г.) президента.

- Давайте с этого начнем тогда.

- Ну, у нас много, наверное, других, более актуальных вопросов, но про это тоже не забудем.

- Просто реплику, Дмитрий Сергеевич. "Комсомольская правда" готова предоставить свои площади для того, чтобы рассказать о президентских животных.

- Спасибо. Мы обязательно будем иметь это в виду.

- Спасибо вам.