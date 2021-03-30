800 рублей в день в случае болезни: Яндекс предложил новый вид страховки для водителей и курьеров

Автор фото: Гавриил ГРИГОРОВ/ТАСС

ПЕРЕНИМАЮТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В России работать таксистами и курьерами станет комфортнее и безопаснее. У людей этих профессий впервые появится возможность не терять в деньгах, когда они не могут выйти на работу в случае болезни.

В нескольких городах РФ Яндекс совместно со страховой компанией «Манго страхование» запустили пилотный проект, в рамках которого водители и доставщики смогут застраховаться от несчастных случаев, а также получить аналог «больничных». При этом такая страховка будет действовать круглосуточно, а не только во время выполнения заказа. Яндекс берет на себя 50% стоимости полиса, водителю или курьеру предлагают оплатить вторую половину - 270 рублей в месяц.

Ранее похожие программы работали только за границей. Например, в США в сервисах Uber и Lyft страховые полисы покрывают водителям время, когда они по различным причинам не выполняют заказы, или находятся в ожидании пассажира на маршруте. Подобные виды страхования действуют и для водителей в Великобритании. Но для жителей России – это все в новинку.

- Я три года работаю в такси, и в случае болезни, когда не могу выезжать в город, теряю в деньгах, - говорит водитель Евгений Крылов. – В прошлом году оформился самозанятым, тружусь легально, но больничный ведь мне никто не оплачивает. За рубежом таксисты в этом плане больше защищены. У них есть страхование на время вынужденного простоя.

На такую же незащищенность в финансовом плане жалуются и курьеры.

- В пандемию коронавируса, когда я потерял работу и нужны были деньги, чтобы содержать семью, пошел в курьеры. Мне нравится, что доход здесь зависит от меня. Чем больше работаю, тем больше получаю. Но, когда заболел ковидом, две недели был вынужден находиться дома. Мне повезло, тогда курьерам с положительным текстом оказывали материальную помощь. Но это ведь временная мера. А если заболел гриппом или ОРВИ, или получил какую-то травму, никакие компенсации не предусмотрены. В таком случае, пока не выздоровеешь, останешься без денег, - сетует курьер Олег Никифоров.

ПОДРОБНОСТИ СТРАХОВКИ

Пока приобрести полис могут водители и курьеры, работающие в статусе самозанятых и ИП. Сумма, положенная по «больничному», составляет 800 рублей в день со второго дня болезни, а выплата при несчастных случаях — до 2 миллионов рублей.

Возможность оформить расширенную страховку сейчас есть у водителей, работающих в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. Для курьеров предложение заработает в ближайшие недели.

- Думаю, что водители обратят внимание на такой вид страховки. У всех здоровье разное, одни болеют реже, другие чаще, особенно в холодное время года, - говорит глава московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. - На первый взгляд кажется, что 800 рублей в день - компенсация небольшая, в среднем таксисты в три раза больше зарабатывают. Но выплата по страховке – это гарантия, что в случае болезни без денег не останешься. Простудой неделю в среднем болеют, значит примерно 4800 рублей компенсация будет. А если какую-то травму получил, то и на месяц без работы можно остаться, тогда выплата может составить 24000 рублей. На продукты и лекарства в любом случае хватит.