В мире возмущаются кроссовками с человеческой кровью, но всю партию раскупили за час

На создателей «сатанинской обуви» готовятся подать в суд Фото: www.youtube.com

На что только не готовы пойти современные звезды ради хайпа. Конечно, спекуляцией на тему сатанизма уже мало кого удивишь, в свое время инфернальный образ использовал Элис Купер и многие другие, но американский репер Lil Nas X — смог.

Исполнитель решил, что простого пиара мало и в сотрудничестве с бруклинской фирмой MSCHF выпустил лимитированную серию кроссовок «Satan Shoes» - «Сатанинская обувь». Главной фишкой обувки стала настоящая человеческая кровь, которую загнали в подошву. Жест чисто символический: в одном кроссовке получается примерно капля крови, растворенная в красных чернилах.

В интернете шутят, что это кровь из ушей тех, кто послушал музыку Lil Nas X. Но на самом деле «донорами» выступили шестеро сотрудников MSCHF.

За основу для дьявольского тюнинга были взяты кроссовки «Nike Air Max '97». Кстати, MSCHF уже оказывалась в центре скандала, выпустив «кроссовки Иисуса», в которых использовалась святая вода и распятие. И «сатанинскую обувь» они продвигают именно как продолжение той коллекции.

Оформление соответствующее — на позолоченной бренд-бирке, прицепленной к шнуркам, красуется перевернутая пентаграмма, а на боковой поверхности обувки помещен красный принт «LUKE 10:18». Это - отсылка к посланию из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18), в котором говорится: «Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Еще указан порядковый номер эксклюзивной новинки - как не сложно догадаться всего пар — 666. Символична и цена: 1018 долларов, совпадающая с библейским посланием.

Релиз сомнительной новинки был приурочен к выходу клипа Lil Nas X на песню «Montero (Call Me By Your Name)». Видео, кстати, под стать дьявольским кроссовочкам. В нем рэпер в образе падшего ангела спускается в ад по шесту для стриптиза, танцует на коленях у сатаны непристойный танец, а потом сворачивает тому шею и примеряет на себя его рога.

Однако большая часть пользователей юмора не оценила и обрушилась на певца с критикой. Многие, в том числе фанаты рэпера и коллеги по ЛГБТ-цеху, посчитали, что это все же перебор и пообещали удалить треки Ламара из своих плей-листов.

Отреагировали и официальные лица. Так, губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноэм посчитала, что кроссовки навредят детям, и призвала бороться за «душу нации».

После волны негатива в соцсетях очнулись и в компании Nike, объявив, что проект с ними не никак связан и не согласовывался.

- Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не одобряем эти кроссовки, — заявил представитель фирмы.

По его словам, всемирно известный производитель сейчас готовится подать в суд на арт-коллектив MSCHF и скандального исполнителя.

Так что получившего свою долю хайпа могут ожидать серьезные проблемы. Будем надеяться, что в итоге победит если не здравый смысл, то хотя бы коммерческие интересы транснациональной компании. Рэпер уже извинился за свою выходку, но вряд ли это спасет его от судебного разбирательства.