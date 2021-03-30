Фэн-шуй на апрель 2021 года: благоприятные и неблагоприятные даты

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1 апреля, четверг

Благоприятный день для того, чтобы заняться торговлей и мелким ремонтом. Для более глобальных дел выбираем другое время.

Постарайтесь свести к минимуму общение с противоположным полом, ибо вероятны серьезные проблемы в понимании друг друга.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

2 апреля, пятница

«Удаление» - ключевое слово суток. Подходит оно для всех областей – начиная с медицины и заканчивая личными отношениями. Удаляем новообразования на теле, избавляемся от тяготящих связей. Именно сейчас будет легко сказать надоевшим людям «давай, до свидания!»

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

3 апреля, суббота

Довольно странный день. Он не подходит для деловой активности, но в тоже время отличается особой концентрацией. А значит, можно навести порядок в бумагах, заняться расчетами и планированием, чтобы использовать этот свойство с пользой.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

4 апреля, воскресенье

Еще один день, когда стоит заняться бумагами, отчетами, планами.

Неплохо проводить переговоры, но ради желаемого результата придется серьезно попотеть.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

5 апреля, понедельник

День, насыщенный положительной активностью. Есть шанс реализовать свои смелые планы и мечты.

Успешными будут дела, связанные со строительством, переездами, коммерцией, переговорами, образованием.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

6 апреля, вторник

Подводим итоги, «сверяем баланс». Это касается всех сфер жизни. Стоит понять, что достигнуто, а что так и осталось мечтой. Кроме того, надо проинспектировать свои запасы – как денежные, так и прочие, и сделать выводы, которые помогут вести более продуктивную хозяйственную политику.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

7 апреля, среда

В этот день нас ждут новые знакомства, сюрпризы и, возможно, путешествия. Есть шанс исправить некоторые ошибки и наладить пошатнувшиеся отношения.

Этот день для радости: грусть, тоска и плохое настроение под запретом!

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

8 апреля, четверг

Увы, сложный день. Откажитесь от какой-либо активности. Лучшие занятия на сегодня – медитация, чтение, самообразование. Хорошо также побывать на природе и подпитаться ее энергией.

Часы удачи: с 12.00 до 13.00

9 апреля, пятница

У слова сейчас большая сила и, к сожалению, весьма негативная. Стоит более внимательно относиться к тому, что вы говорите: вполне безобидная шутка может быть воспринята окружающими в штыки.

С деньгами лучше сейчас дела не иметь.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

10 апреля, суббота

Напряжение спадает, в этот день общение с людьми должно идти легче, возможно примирение после размолвок и ссор.

Хороший день для свадеб и околосвадебных хлопот.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

11 апреля, воскресенье

День надо потратить на подготовку: сейчас необходимо подпитаться энергией всеми известными способами, получить заряд хорошего настроения и заняться мечтаниями. Это вовсе не праздное занятие. Чем подробнее будут мечты, тем точнее они воплотятся в реальность.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

12 апреля, понедельник

Зеленый свет делам, рассчитанным на будущее. Сейчас самым смелым идеям и проектам сопутствует удача. В этот день стоит начинать учебу и осваивать что-то новое, приступать к делам, которые находились за пределами ваших интересов.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

13 апреля, вторник

Также благоприятно начинать новое: строительство, учебу, переезд, семейную жизнь. Необходимо посвятить время детям и семье: сейчас удастся поговорить по душам и узнать немало нового.

Коммерческая деятельность под запретом.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

14 апреля, среда

Хороший день для многого: путешествий, коммерческой деятельности, старта новых дел.

Впрочем, есть одно условие: все нужно делать с добрыми помыслами, в противном случае, удача отвернется.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

15 апреля, четверг

День глобальной уборки. Сегодня стоит навести порядок во всем – в квартире, на рабочем месте и даже в мыслях.

Постарайтесь разобрать завалы в шкафах и в углах. Это позволит дать приток новой энергии.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

16 апреля, пятница

Неблагоприятный день для большинства начинаний. Он потребует от нас особой концентрации и внимания к близким. Не планируйте много, лучше займитесь домашними рутинными делами.

Хорошо сейчас отправляться на длительные прогулки, в походы и в путешествия.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

17 апреля, суббота

Подходящий день для того, чтобы играть свадьбы, заводить новые знакомства, начинать строительство и ремонт. Для проектов, рассчитанных на долгие годы – весьма удачное время.

Крупные покупки, сделанные сейчас, будут радовать долгое время.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

18 апреля, воскресенье

Сейчас раскрывается наш потенциал и активизируются творческие силы. Все это будет использовано для решения очень непростых задач.

Неблагоприятно выяснять отношения и делить имущество.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

19 апреля, понедельник

Важно не почивать на лаврах и наслаждаться достигнутым, а понимать, планировать, как развиваться дальше. Судьба дает отличный шанс приумножить сделанное и предоставляет отличные перспективы. Главное не упустить шанс!

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

20 апреля, вторник

Соблюдаем правила и не пытаемся идти в чужой монастырь со своим уставом. За подобное сегодня будет довольно жесткое наказание. Попытайтесь радоваться жизни и не реагировать на мелкие неприятности.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

21 апреля, среда

День под знаком опасности. Откажитесь от экстремальных занятий и не рискуйте понапрасну. Помните про правила безопасности и постарайтесь провести время дома за рутинными занятиями, не требующими концентрации.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

22 апреля, четверг

Завершаем начатое. Необходимо мобилизоваться, взять себя в руки и закончить то, что никак не удавалось доделать. Сейчас на это потребуются лишь моральные усилия и воля. Помните, без этого не будет дальнейшего роста и развития.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

23 апреля, пятница

Правильная деятельность даст задел на несколько недель вперед. Сейчас важно определиться с планами и приступить к постепенной их реализации.

Не стоит ввязываться в сомнительные дела и пытаться подзаработать «легкие» деньги.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

24 апреля, суббота

Отличный день! Стоит заняться решением финансовых вопросов. Необходимо «проведать» свои деньги, если есть накопления в банке, а также проинспектировать свои траты. Возможно, что-то удастся оптимизировать и на чем-то сэкономить.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

25 апреля, воскресенье

Вероятны козни со стороны завистников и врагов. Постарайтесь свести общение с посторонними к минимуму.

Уделите время себе и своему здоровью, а также семье и особенно представителям старшего поколения.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

26 апреля, понедельник

День, когда нужно отдать долги. Речь не только о деньгах, но и о более высоких материях. Обязательно помогите тем, кто оказывал помощь вам и обязательно поблагодарите ближних за все то хорошее, что было сделано для вас.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

27 апреля, вторник

Благоприятный день для уборки, для наведения прядка, упорядочения бумаг и мыслей.

Не вступайте сегодня в ссоры, занимайтесь делами, не требующими помощи и вмешательства окружающих.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

28 апреля, среда

Энергия дня дает мощный стимул к развитию. Не пускайте этот шанс. Благоприятно начинать учебу, «новую жизнь», закладывать хорошие привычки и традиции, приступать к строительству и ремонту.

Кроме того, это отличный день для старта на новом рабочем месте.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

29 апреля, четверг

Удачное время для переговоров, для заключения сделок и для торговли.

Хорошо начинать новые дела. А вот для расставания с прошлым, для разрыва связей - не лучший момент. Постарайтесь обойтись сейчас без негатива.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

30 апреля, пятница

Неблагоприятный день. К новым делам приступать опасно, они могут закончиться полной неудачей.

Считается, что в этот день нужно сидеть дома, дабы не собирать негативную энергию с окружающих. Возможно, именно так и стоит поступить?

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.