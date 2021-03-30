Фэн-шуй на апрель 2021 года: благоприятные и неблагоприятные даты

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1 апреля, четверг
Благоприятный день для того, чтобы заняться торговлей и мелким ремонтом. Для более глобальных дел выбираем другое время.
Постарайтесь свести к минимуму общение с противоположным полом, ибо вероятны серьезные проблемы в понимании друг друга.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
2 апреля, пятница
«Удаление» - ключевое слово суток. Подходит оно для всех областей – начиная с медицины и заканчивая личными отношениями. Удаляем новообразования на теле, избавляемся от тяготящих связей. Именно сейчас будет легко сказать надоевшим людям «давай, до свидания!»
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
3 апреля, суббота
Довольно странный день. Он не подходит для деловой активности, но в тоже время отличается особой концентрацией. А значит, можно навести порядок в бумагах, заняться расчетами и планированием, чтобы использовать этот свойство с пользой.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
4 апреля, воскресенье
Еще один день, когда стоит заняться бумагами, отчетами, планами.
Неплохо проводить переговоры, но ради желаемого результата придется серьезно попотеть.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
5 апреля, понедельник
День, насыщенный положительной активностью. Есть шанс реализовать свои смелые планы и мечты.
Успешными будут дела, связанные со строительством, переездами, коммерцией, переговорами, образованием.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
6 апреля, вторник
Подводим итоги, «сверяем баланс». Это касается всех сфер жизни. Стоит понять, что достигнуто, а что так и осталось мечтой. Кроме того, надо проинспектировать свои запасы – как денежные, так и прочие, и сделать выводы, которые помогут вести более продуктивную хозяйственную политику.
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
7 апреля, среда
В этот день нас ждут новые знакомства, сюрпризы и, возможно, путешествия. Есть шанс исправить некоторые ошибки и наладить пошатнувшиеся отношения.
Этот день для радости: грусть, тоска и плохое настроение под запретом!
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
8 апреля, четверг
Увы, сложный день. Откажитесь от какой-либо активности. Лучшие занятия на сегодня – медитация, чтение, самообразование. Хорошо также побывать на природе и подпитаться ее энергией.
Часы удачи: с 12.00 до 13.00
9 апреля, пятница
У слова сейчас большая сила и, к сожалению, весьма негативная. Стоит более внимательно относиться к тому, что вы говорите: вполне безобидная шутка может быть воспринята окружающими в штыки.
С деньгами лучше сейчас дела не иметь.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
10 апреля, суббота
Напряжение спадает, в этот день общение с людьми должно идти легче, возможно примирение после размолвок и ссор.
Хороший день для свадеб и околосвадебных хлопот.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
11 апреля, воскресенье
День надо потратить на подготовку: сейчас необходимо подпитаться энергией всеми известными способами, получить заряд хорошего настроения и заняться мечтаниями. Это вовсе не праздное занятие. Чем подробнее будут мечты, тем точнее они воплотятся в реальность.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
12 апреля, понедельник
Зеленый свет делам, рассчитанным на будущее. Сейчас самым смелым идеям и проектам сопутствует удача. В этот день стоит начинать учебу и осваивать что-то новое, приступать к делам, которые находились за пределами ваших интересов.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
13 апреля, вторник
Также благоприятно начинать новое: строительство, учебу, переезд, семейную жизнь. Необходимо посвятить время детям и семье: сейчас удастся поговорить по душам и узнать немало нового.
Коммерческая деятельность под запретом.
Часы удачи: с 11.00 до 13.00.
14 апреля, среда
Хороший день для многого: путешествий, коммерческой деятельности, старта новых дел.
Впрочем, есть одно условие: все нужно делать с добрыми помыслами, в противном случае, удача отвернется.
Часы удачи: с 9.00 до 13.00.
15 апреля, четверг
День глобальной уборки. Сегодня стоит навести порядок во всем – в квартире, на рабочем месте и даже в мыслях.
Постарайтесь разобрать завалы в шкафах и в углах. Это позволит дать приток новой энергии.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
16 апреля, пятница
Неблагоприятный день для большинства начинаний. Он потребует от нас особой концентрации и внимания к близким. Не планируйте много, лучше займитесь домашними рутинными делами.
Хорошо сейчас отправляться на длительные прогулки, в походы и в путешествия.
Часы удачи: с 9.00 до 11.00.
17 апреля, суббота
Подходящий день для того, чтобы играть свадьбы, заводить новые знакомства, начинать строительство и ремонт. Для проектов, рассчитанных на долгие годы – весьма удачное время.
Крупные покупки, сделанные сейчас, будут радовать долгое время.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
18 апреля, воскресенье
Сейчас раскрывается наш потенциал и активизируются творческие силы. Все это будет использовано для решения очень непростых задач.
Неблагоприятно выяснять отношения и делить имущество.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
19 апреля, понедельник
Важно не почивать на лаврах и наслаждаться достигнутым, а понимать, планировать, как развиваться дальше. Судьба дает отличный шанс приумножить сделанное и предоставляет отличные перспективы. Главное не упустить шанс!
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
20 апреля, вторник
Соблюдаем правила и не пытаемся идти в чужой монастырь со своим уставом. За подобное сегодня будет довольно жесткое наказание. Попытайтесь радоваться жизни и не реагировать на мелкие неприятности.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
21 апреля, среда
День под знаком опасности. Откажитесь от экстремальных занятий и не рискуйте понапрасну. Помните про правила безопасности и постарайтесь провести время дома за рутинными занятиями, не требующими концентрации.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
22 апреля, четверг
Завершаем начатое. Необходимо мобилизоваться, взять себя в руки и закончить то, что никак не удавалось доделать. Сейчас на это потребуются лишь моральные усилия и воля. Помните, без этого не будет дальнейшего роста и развития.
Часы удачи: с 13.00 до 18.00.
23 апреля, пятница
Правильная деятельность даст задел на несколько недель вперед. Сейчас важно определиться с планами и приступить к постепенной их реализации.
Не стоит ввязываться в сомнительные дела и пытаться подзаработать «легкие» деньги.
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
24 апреля, суббота
Отличный день! Стоит заняться решением финансовых вопросов. Необходимо «проведать» свои деньги, если есть накопления в банке, а также проинспектировать свои траты. Возможно, что-то удастся оптимизировать и на чем-то сэкономить.
Часы удачи: с 9.00 до 17.00.
25 апреля, воскресенье
Вероятны козни со стороны завистников и врагов. Постарайтесь свести общение с посторонними к минимуму.
Уделите время себе и своему здоровью, а также семье и особенно представителям старшего поколения.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
26 апреля, понедельник
День, когда нужно отдать долги. Речь не только о деньгах, но и о более высоких материях. Обязательно помогите тем, кто оказывал помощь вам и обязательно поблагодарите ближних за все то хорошее, что было сделано для вас.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
27 апреля, вторник
Благоприятный день для уборки, для наведения прядка, упорядочения бумаг и мыслей.
Не вступайте сегодня в ссоры, занимайтесь делами, не требующими помощи и вмешательства окружающих.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
28 апреля, среда
Энергия дня дает мощный стимул к развитию. Не пускайте этот шанс. Благоприятно начинать учебу, «новую жизнь», закладывать хорошие привычки и традиции, приступать к строительству и ремонту.
Кроме того, это отличный день для старта на новом рабочем месте.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
29 апреля, четверг
Удачное время для переговоров, для заключения сделок и для торговли.
Хорошо начинать новые дела. А вот для расставания с прошлым, для разрыва связей - не лучший момент. Постарайтесь обойтись сейчас без негатива.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
30 апреля, пятница
Неблагоприятный день. К новым делам приступать опасно, они могут закончиться полной неудачей.
Считается, что в этот день нужно сидеть дома, дабы не собирать негативную энергию с окружающих. Возможно, именно так и стоит поступить?
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.