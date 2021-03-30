На «Звезде» началось строительство уже восьмого танкера серии «Афрамакс»

На верфи «Звезда» состоялась церемония закладки очередного танкера типа «Афрамакс» грузоподъемностью 114 тыс. тонн. В ходе торжественной церемонии с участием руководства судоверфи, представителей заказчика, партнерских организаций и трудового коллектива предприятия гендиректор судостроительного комплекса «Звезда» Сергей Целуйко и руководитель группы наблюдения компании «Совкомфлот ЭКО» Сергей Цыба прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку с присвоенным именем.

Резка металла для восьмого танкера началась в блоке корпусных производств судоверфи в октябре 2020 года, а плановый срок сдачи судна заказчику 2022 год. Судно строится по заказу «Совкомфлота», с последующим фрахтованием компанией «Роснефть». В настоящее время судоверфь ведёт строительство семи танкеров типа «Афрамакс». Головное судно серии было передано заказчику в конце 2020 года.

Танкеры типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина судна – 250 метров, ширина – 44 метра, грузоподъемность – 114 тыс. тонн, предусмотрена площадка для вертолета. Силовые установки «Афрамаксов» способны работать на сжиженном природном газе в соответствии с экологическими стандартами Балтийского и Северного морей.

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» консорциумом предприятий во главе с «Роснефтью» по поручению президента России. Проект верфи включает себя уже введённые в эксплуатацию и функционирующие объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель, а также строящиеся объекты второй очереди, среди которых сухой док, производственные цеха полного цикла, а также цеха для строительства офшорной морской техники.

Верфь предназначена для выпуска крупнотоннажных судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заключенных заказов верфи насчитывает свыше 50 судов.