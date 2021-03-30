В интернете заработал тренажер ЕГЭ и ОГЭ

Прямо сейчас можно сдать пробный экзамен по трем предметам и узнать, что тебе светит через два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Онлайн-сервис для школьников называется «Пробник». Он бесплатный и доступен для всех желающих. Заходишь на сайт, регистрируешься, получаешь на почту ссылку и ты на экзамене. Русский язык ЕГЭ, профильная математика ЕГЭ, обществознание ЕГЭ, русский язык ОГЭ и математика ОГЭ – выбирай предмет и тренируй извилины. Все проходит понарошку, но задания - как на настоящем экзамене, состоят из двух частей и таймер отсчитывает время по-настоящему. После первой части теста (задания тут требуют односложных ответов, их проверяют автоматически) сразу узнаешь, сколько баллов набрал и какие ошибки допустил. А после второй части – это уже мини-контрольная, которую проверяют вживую - получаешь видеоразбор полета от эксперта по ЕГЭ. Остались вопросы? Их можно задать через специальную форму. Ответы, а также разбор самых популярных ошибок дают на вебинарах раз в месяц.

- Сколько ни занимайся с репетитором, все равно не понимаешь, сколько баллов получишь на экзамене – общая проблема многих школьников, - рассказал Владимир Озеров, исполнительный директор образовательной компании MAXIMUM Education, запустившей «Пробник». – А после тренировки можно скорректировать подготовку и поступить в вуз мечты.

Сервис работает с января, и свои силы на тренажере испытали уже 23 тысячи школьников. Всех потом спрашивали, довольны ли результатом. Большинство сокрушались: «Думал, что наберу больше баллов». Даже стало жалко ребят.

- Экзамен – это сильный стресс, даже когда в поле зрения родной диван и холодильник. Может, добавите какой-то духоподъемный спецэффект? – спрашиваю у создателей сервиса. - Например, строгий голос за кадром: «Петров, я все вижу!» И как будто газеткой по затылку – щелк!

- Интересная идея! Подумаем. Но эффект реальности однозначно усилим: сделаем визуализацию веб-страницы под КИМы (контрольно-измерительный материал, он же бланк с заданиями – Ред.), заполнение бланков регистрации и черновиков.

Сейчас сервис гоняет по трем предметам. А в будущем обещают добавить еще семь.