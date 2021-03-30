Во время чипирования кота в ветеринарном центре. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Для чего нужна регистрация домашних животных

В Госдуму внесли сразу два законопроекта, связанных с защитой братьев наших меньших. Челябинские депутаты предложили вносить данные о каждом домашнем питомце в общий реестр. А московские парламентарии настаивают на запрете калечащих животных операции, за исключением кастрации или стерилизации.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, автор закона об ответственном обращении с животными Владимир Бурматов в беседе с kp.ru поддержал обе идеи. Однако сделал ряд замечаний.

- Темой регистрации животных мы занимаемся уже два с половиной года. Законопроект об этом готовит Минсельхоз, который учел предложения нашего комитета - мы настаиваем, чтобы регистрация животных была всеобщей и бесплатной, - объясняет Бурматов. - В министерстве готовы внести законопроект в осеннюю сессию, поскольку сейчас завершили его согласование с правительством. А проблема челябинского законопроекта в том, что они почему-то предлагают вносить изменения в законодательство об ответственном обращении с животными. Оно к регистрации питомцев вообще не имеет никакого отношения, поскольку регистрация предусмотрена законом о ветеринарии. И если сравнивать две инициативы, то более жизнеспособной и перспективной выглядит инициатива Минсельхоза. Во-первых, она уже гарантированно получит положительный отзыв Правительства РФ, а во-вторых, их документ более проработан юридически.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штрафы за отсутствие регистрации домашних животных

По мнению депутата, постановку животных на учет, внесение данных в реестр должен организовывать Россельхознадзор. Эта процедура должна быть для владельцев бесплатной. Платить надо будет за идентификацию: либо клеймо-татуировка, либо чипирование.

Контроль Бурматов предлагает вести через ветеринарные клиники и другие организации, взаимодействующие с домашними животными. При обращении питомец должен быть зарегистрирован.

- Процедура оформления, считаю, должна растянуться на несколько лет. Надо людям дать возможность спокойно поставить на учет своих животных, в этот период не штрафовать. Понятно, что найдутся те, у кого кот ни разу в жизни не выходил из квартиры, и регистрировать они их тоже не будут. Но массовая регистрация должна быть, - подчеркнул глава думского комитета. - У владельцев появится ответственность за выброшенных животных, а также за покусы. Сколько у нас нападений на детской площадке на ребенка, когда нельзя возбудить элементарное уголовное дело, поскольку невозможно доказать принадлежность животного? Но самая главная мотивация — если питомец потеряется, его сразу же вернут. Я свою собаку чипировал именно по этой причине.

Работа устройства для сканирования чипа. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Запрет на калечащие операции для домашних животных

Предложение запретить калечащие операции Бурматов поддерживает.

- Просто ужасно, как некоторые владельцы измываются над животными! Такими варварскими операциями, например, является подрезание фаланг вместе с когтями. После этого кошка становится инвалидом, у животного нарушаются все опорно-двигательные функции. Еще делают подрезание голосовых связок, после чего собаки почти не могут лаять, - конкретизирует он. - Есть популярные услуги по сплошному татуированию лысых кошек — это якобы модно. Считаю, что надо возвращать лицензирование ветеринарной деятельности (оно отменено в 2007 году) и отнимать лицензии за калечащие операции. Но в поступившем законопроекте, насколько мне известно, этого нет. Так что с этой темой надо еще работать.