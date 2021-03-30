Как выглядит могила Людмилы Гурченко через 10 лет после смерти актрисы

Артистка похоронена на Новодевичьем кладбище Фото: Иван ВИСЛОВ

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года на руках у своего шестого мужа, продюсера Сергея Сенина. Она ушла в свой юбилейный год - народной артистке СССР было 75 лет. Даже умирая - у нее оторвался легочный тромб, она хотела быть красивой. Хоронили ее 2 апреля в любимом платье. На могиле звезды на Новодевичьем кладбище всегда стоят живые цветы. А в десятилетнюю годовщину смерти народной артистки и вовсе утонула в цветах.

Единственная внучка Людмилы Гурченко почтила память знаменитой бабушки. 37-летяя Елена Королева приехала на Новодевичье кладбище в компании певца Прохора Шаляпина. Женщина возложила огромный букет цветов. Зла на бабушку она не держит.

Не секрет, что при жизни Людмила Марковна практически не общалась с дочерью и внучкой. "Люся выбрала карьеру, работа была для нее важнее семьи", - сетовала Елена.

Гурченко шесть раз выходила замуж - хотела быть любимой и требовала всецело внимания близких, без остатка. Первые четыре брака актрисы продлились около трех-четырех лет. С 1973 года она остепенилась на целых 18 лет. Пятая попытка возмутило чопорную общественность. Мол, избранник звезде в сыновья годился.

"Альянс ее со мной в то время потряс все общество. Потому что мне - 23 года, ей - 38, она заслуженная артистка, а я просто пианист, мальчик из оркестра. И она совершенно бесстрашно стала показывать меня", - делился сокровенным музыкант Константин Купервейс.

Однако в отношениях Гурченко была довольно авторитарной. "Сколько раз у нас были скандалы… Она звала меня «папиком». Но я сейчас считаю, что она и следующего мужа после меня звала «папиком». Она сказала: детей у меня не будет. Она вообще относилась к детям равнодушно, даже к своему ребенку. К сожалению, ее нет в живых, и я многое не могу говорить. Это просто не по-человечески, не по-божески", - констатировал мужчина в эфире программы "Однажды..." на телеканале НТВ.

Купервейс писал для нее музыку, сопровождал на съемках, вел переговоры, ухаживал во время болезни. Но потом на жизненном пути звезды появился шестой муж Сергей Сенин. Он был моложе Людмилы Марковны на 25 лет, а влюбился в нее, когда в одной из гримерок актриса прижалась к нему, как ребенок. Гурченко прожила с Сениным, как и с пятым супругом, 18 лет. И умерла у него на руках.

По словам многочисленных партнеров актрисы, она нуждалась в мужском внимании. Гурченко нравилось нравиться. Но подруг у нее не было. "Она ненавидела всех женщин, включая свою дочь. Она, как кошка, нападала на всех женщин. Терпеть не могла любых соперниц, даже которые не были соперницами", - вспоминал кинооператор Вадим Алисов.

2 апреля 2011 года на похоронах Людмилы Гурченко практически не было известных женщин, не пришли и бывшие мужья. Портрет актрисы несли вдовец Сергей Сенин и фотохудожник Аслан Ахмадов, которого считали последней страстью актрисы.

О причинах смерти Гурченко по сей день ходит много слухов. Не секрет, что артистка довольно часто прибегает к помощи пластических хирургов. Хотела быть красивой, старалась не разочаровывать своих поклонников и являла собой образец утонченности, хорошего вкуса и изысканности.

Первую операцию она сделала еще в молодости: изменила разрез глаз на миндалевидный. Потом решила избавиться от морщин вокруг глаз, затем была круговая подтяжка лица. Поговаривали, что хирурги перестарались и слишком натянули кожу. Людмила Марковна после операции не могла закрывать глаза и якобы даже спала с приподнятыми веками. Через некоторое время Гурченко решила подтянуть веки, после чего у нее начались проблемы со зрением. Она до последних дней мужественно переносила и боль, которая не отпускала.

Людмила Гурченко перед смертью просила шестого мужа не выставлять перед поклонниками ее в гробу. А главное - желала обрести вечный покой на Ваганьковском кладбище, рядом с родителями. Но вдовец последнюю волю не исполнил. На могиле актрисы на Новодевичьем кладбище установлен памятник из белого мрамора и чистого черного гранита, который добывают только в Зимбабве. На его создание ушло больше года. На обратной стороне монумента выбиты слова усопшей: "Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты - это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев".