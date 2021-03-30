Новые подходы к продвижению Арктической повестки

Фото: фонд Росконгресс

С мая 2021 года по 2023 год Россия вновь будет председателем в Арктическом совете. В этот период в разных регионах страны будут организованы более 80 событий на самые актуальные темы для развития Арктической территории, которые могут стать рупором для продвижения проектов и инициатив со стороны экспертного сообщества.

В рамках подготовки к российскому председательству состоялась встреча советника Президента России Антона Кобякова и экспедитора Федора Конюхова, в ходе которой обсуждалась важность Арктики с географической точки зрения и деятельность по сохранению уникальной окружающей среды региона.

- Мы прекрасно понимаем, что все те возможности, которые открывает перед нами Арктика, требуют грамотного и бережного отношения к ее ресурсам, ответственного подхода к сохранению уникальной и очень уязвимой экосистемы для будущих поколений. Уверен, что форумы и председательство Российской Федерации в Арктическом совете будут способствовать продвижению и развитию Арктической территории, а также позволят поддержать и рассказать всему миру об уникальных находках нашего легендарного путешественника Федора Конюхова, – отметил Антон Кобяков.

Федор Конюхов, чьи результаты научных исследований используются при разработке адаптированных для экстремальных условий Арктики приборов (в частности, речь идет о радиопередатчике, работающем в диапазоне коротких волн, морском аварийном радиобуе и авиационной аварийно-спасательной радиостанции), рассказал:

- Экспедиции и исследования, которые мы организовываем, будут способствовать объединению мировых арктических держав и коренных народов Арктики вокруг России в деле устойчивого развития региона и защиты окружающей среды.