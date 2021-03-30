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Политика30 марта 2021 17:47

Владимир Путин: Число детей мигрантов в школах не должно создавать проблем

Генпрокуратуре поручено проследить, чтоб люди могли свободно назвать свою национальность при переписи населения
Иван ГРАЧЕВИван ГРАЧЕВ
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Заседание Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин начал с темы, которую сам назвал ключевой. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Заседание Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин начал с темы, которую сам назвал ключевой.

- И звучит она так, - сказал он. - «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны. Да и для любой страны мира.

Президент заметил, что для нашей страны важны не только эффективная экономика и компетентное управление, но и солидарность людей, сопричастность к судьбе Отечества.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Наш общий, государственный русский язык и культура обеспечивают наш суверенитет и независимость.

- Предстоит Всероссийская перепись населения (она должна пройти в сентябре 2021 года). Она проводится раз в 10 лет и даёт наиболее полную картину о численности больших и малых народов. Картина должна быть объективной! Прошу Службу статистики и Генпрокуратуру обеспечить соблюдение права людей на свободное определение своей национальности, жёстко пресекать здесь любое давление!

- Чтобы любить свою Родину, молодые поколения должны её знать. Надеюсь, этому поспособствует нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддерживаю предложение предусмотреть в этом нацпроекте развитие этнокультурного туризма.

- В некоторых странах Европы, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Образуются школы, на 100% укомплектованные детьми мигрантов.

В России нельзя допустить подобное!

Количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их глубоко адаптировать к российской языковой и культурной среде. Чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей.

И для них это будет на пользу, и не будет задевать наши семьи, не будет создавать проблем.

Надо внимательно следить за этим особенно в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ