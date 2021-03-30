Стартовал набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум состоится 2–5 июня

Фонд Росконгресс объявляет о старте отбора волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме – 2021. Для работы на Форуме кандидаты должны пройти обучение и сдать экзамены, в том числе на знание иностранного языка. По итогам проведения мероприятия лучшие волонтеры смогут продолжить стажировку в Фонде Росконгресс.

«Работа волонтером может стать хорошим стартом карьеры в событийной индустрии. Традиционно после проведения наших мероприятий мы приглашаем лучших волонтеров пройти стажировку в Фонде Росконгресс, вместе с командой профессионалов принять участие в подготовке и проведении ведущих деловых мероприятий страны», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

С 30 марта в вузах Санкт-Петербурга пройдет серия информационных встреч со студентами, где организатор мероприятия расскажет про условия отбора, обучение волонтеров и проведение экзаменов. Встречи пройдут в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Северо-Западном институте управления РАНХиГС, Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна и других.

Прием заявок иногородних волонтеров проводит Ассоциация волонтерских центров в рамках проекта «Программа мобильности волонтеров». Кандидаты, успешно прошедшие отбор по программе, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно. Ассоциация волонтерских центров – крупнейшая добровольческая организация в России, созданная в 2014 году по инициативе Президента России Владимира Путина с целью сохранения наследия волонтерской программы XXII Олимпийских игр в Сочи и развития добровольческого движения и гражданской активности в стране.

Волонтером может стать гражданин Российской Федерации старше 18 лет, из обязательных условий также – владение английским языком на уровне B2 и выше. Ознакомиться с полными условиями работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2021 в роли волонтера можно на портале congress.ru/volunteers. Крайний срок подачи заявки – 9 апреля 2021 года.

Петербургский международный экономический форум состоится 2–5 июня на территории КВЦ «Экспофорум» (Петербургское ш., д. 64/1).