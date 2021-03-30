Экс-замглавы Минсельхоза России: кризис в Суэце больше ударил по Европе, чем по нам

Жители Египта празднуют возобновление движения по Суэцкому каналу. Фото: REUTERS

Сотни судов, скопившиеся в 160-километровом Суэцком канале, за минувшую неделю не смогли доставить вовремя сотни тысяч тонн товаров во многие европейские страны. В том числе, в Россию. Перекрывший Суэц, вставший поперек него 400-метровый сухогруз, шедший из Китая в Нидерланды, египетские спасательные службы все-таки смогли освободить - и вновь открыть судоходство. Но серьезная задержка в доставке грузов уже сложилась. Вызовет ли она цепную реакцию, которая может отразиться, в том числе, на продовольственном рынке России? Не коснется ли эта ситуация наших прилавков уже в ближайшее время?

«КП» обратилась за комментарием к бывшему заместителю министра сельского хозяйства России Леониду Холоду.

- Леонид Иванович, финики-апельсины для России застряли в Суэце?

- На российском внутреннем сельхозрынке кризисная ситуация минувшей недели в Суэцком канале с перегородившим его контейнеровозом пока не отразилась - существенно, во всяком случае.

Корабли в ожидании разрешения пройти по главной судоходной артерии Египта. Фото: REUTERS

- А что касается ситуации с овощами-фруктами с юга, которые мы и наши ближайшие соседи не выращивают круглый год?

- Число наших поставщиков и их география известны. И их поставки идут, в основном, не через Суэц.

- В основном?

- Да. Мы не зависим как финны, например, от поставок кофе по данному направлению. Да, есть поставки, которые пошли из Азии не напрямую, а вокруг Африки. Но они существенной роли именно для нашего сельхозрынка не играют.

- Но есть же обещевропейская и общемировая логистика сельхозпродукции?

- Конечно, есть, из-за такой задержки поставок в Западную Европу вероятно влияние на логистические цепочки. А, значит, на сроки и стоимость поставок сельхозпродукции и в восточноевропейские страны. В Россию в том числе. По принципу домино: когда возникнет нехватка в одном сегменте в ряде стран — она повлечет нехватку в других сегментах в странах-партнерах, соседях.

- А мы сами через Суэцкий канал не везли свое продовольствие, например, то же зерно — наши поставки шли по другим путям?

- Поставки зерна в пределах Европы и Северной Африки — да, шли через турецкие Босфор и Дарданеллы — с разгрузкой, в частности, в египетской Александрии. Ну или в Южную Америку через испанский Гибралтар, с английским участием. Что касается поставок в Азию, —да, мы отправляли, например, зерно из Новороссийска через Черное и Средиземное моря как раз через Суэц. А к нам через канал шли поставки из Индии, Юго-Восточной Азии. Может, и не слишком значительные в общем объеме, но все же…

- Что, например?

- Каучук для шинной промышленности и пальмовое масло для пищевой поставлялись, обычно, как раз этим маршрутом. Но и для того, и для другого продукта задержки по времени не критичны - если, например, суда с этими грузами пустили в обход Африки. Но рост цены, вероятно, произойдет как раз за счет удорожания логистики.

- В общем, кризис в Суэце больше ударил по Европе, чем по нам?

- Для общих сельскохозяйственных поставок Европа-Азия Суэцкий канал остается столь же важным, как для обоих Америк и Австралии Панамский канал.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Подорожает одежда, чай, электроника: как блокировка Суэцкого канала может ударить по нашим кошелькам

Сотни кораблей с товарами застряли в «пробке» по пути из Европы в Азию (подробности)