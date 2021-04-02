Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 апреля 2021 11:45

Ровно 30 лет назад состоялся первый конкурс "Мисс пресса". Вспоминаем как это было

2 апреля 1991 года на борту теплохода "Грузия" собрался весь цвет советской эстрады
Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Комментарии (1)Комментарии (1)

Ровно 30 лет назад стартовал уникальный для своего времени круизный конкурс "Мисс Пресса СССР", так и оставшийся единственным в истории Союза.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно 30 лет назад – 2 апреля 1991 года - от Морвокзала славного города Одесса, отдал швартовы теплоход «Грузия», отправившись в 12-дневный средиземноморский круиз с уникальной по тем временам программой: на борту лайнера собрался весь цвет советской тогда ещё эстрады, маститые журналисты всех без исключения центральных газет и телеканалов, акулы бизнеса и высокие чиновники … И повод тому был достойный – впервые в истории на борту красавца-лайнера собрались и самые очаровательные журналистки со всей страны! Для того, чтобы в честном споре определить кто же из них достоин звания "Мисс Пресса СCCР".

Все участницы в сборе. Можно отплывать!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналога такому конкурсу в мировой истории ещё не было. Выбор лучшей в борьбе за корону (которая оставалась победительнице на вечное хранение) предполагал самые разные конкурсные задания: на смекалку и сообразительность, профессиональные навыки и чувство юмора, оперативность и нестандартность мышления и т.п.. Ну а коль уж это был конкурс «Мисс …», то конечно же участницы должны были поразить всех и своим обаянием. Что в полной мере всем им удалось. И не зря уже после первого конкурса «Мисс Пресса» - все последующие во многих СМИ представляли как «праздник умной красоты».

Участницы конкурса на сцене круизного лайнера.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А придумал и воплотил в жизнь эти конкурсы журналист «Комсомольской правды» Алексей Романов, неоднократно критиковавший до того на страницах «Комсомолки» зародившиеся в конце 80-х разные выборы «Мисс …» - за их пустоту и продажность. «Мы хотим показать и доказать, что конкурс может быть честный и интересный, содержательный, раскрывающий все грани обаяния и привлекательности, ума и содержания, красоты внутренней в сочетании с внешней …» - говорил Алексей Романов. И надо признать – ему это удалось!

Только Алексей Романов награждал коронами победительниц конкурса «Мисс Пресса». На фото первая и единственная «Мисс Пресса СССР – 91» - Анна Даниленко, ведущая телепрограммы «Зебра» из Санкт-Петербурга .

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А коль уж такое красивое и интересное действо проходит, да ещё с участием лучших представительниц «четвёртой власти», «Комсомольская правда» стала бессменным главным информационным Партнёром и соорганизатором «Мисс Прессы», которые всегда проводились в круизах - в рамках большой и разнообразной культурной программы с участием медийных и узнаваемых персон, под аккомпанемент выступлений звёзд эстрады.

Известному телеведущему РТР и члену жюри Александру Гурнову нелегко было оценивать моменты конкурса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров перед девушками пел, стоя на коленях. Кстати, он поехал в этот круиз как турист, заплатив деньги. Но, поддавшись на уговоры Алексея Романова (под давлением публики на теплоходе), согласился спеть 2-3 песни. Концерт продолжался 1,5 часа..

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступление "Машины времени".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо отдать должное: то, что было задумано Алексеем в плане объективности/честности выбора, содержания конкурса, культурной программы, да и самого путешествия – всегда было исполнено безупречно. Слухи о его феноменальном успехе и популярности вмиг облетел всю столичную тусовку. Попасть на следующие круизы «Мисс Пресса» можно было только с большим трудом по блату. И в 2001 году, в год своего 10-тилетнего юбилея, конкурс был внесён в Книгу рекордов России.

Пиратский ужин и концерт. Алексей Романов во фраке на босу ногу!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шампанское текло рекой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях я спросил Алексея: - А как у тебя вообще возникла идея придумать этот конкурс и что он тебе дал? - В «Комсомолке» я писал о спорте в основном, - говорит Алексей, - но вместе с тем, был «поставлен» редакцией освещать и расплодившиеся как грибы после дождя тогда разные конкурсы «Мисс …». Знал многих участниц, организаторов, «спонсоров» …, и видя итоговый выбор, негодовал, как мне кажется, вместе со всеми. Почти всегда. Тогда то, и пришла в голову шальная мысль: договорился в Одессе с фрахтом теплохода (кто ж популярнейшей «Комсомольской правде» откажет?!), составили маршрут (кстати, это мы тогда в первом круизе-1991 открыли для наших сограждан остров Родос!), определили даты.

На палубе теплохода возле бассейна не хватало места.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вернулся из Одессы в редакцию – родная «Комсомолка» меня поддержала! Что дал мне этот конкурс? – Алексей задумался. – Наверное, очень много потрясающих эмоций, счастливых глаз, радости за всех моих «миссок» (по-моему, я впервые их так окрестил 30 лет назад), которые вне зависимости от занятого места были довольны и счастливы участием в нашим круизе-конкурсе, познакомиться и подружиться друг с другом … Мы с ними до сих пор общаемся как родные! Разве этого мало?

Конкурсантки побывали почти на всех достопримечательностях Средиземноморья.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десант журналисток «Комсомольской правды» накануне опустошил магазин шуб в Афинах. Загорать в шубах на палубе было очень креативно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если честно, то я знаю, что конкурс дал Алексею! Это бесконечные головные боли, проблемы по организации громадного действа и поиске средств на конкурс. После каждого круиза он с трудом выкарабкивался из финансовой бездны и проваливался туда с новым конкурсом вновь. Но романтическая натура Алексея вновь и вновь отправляла его на подготовку новой «Мисс Прессы»!

Любимая заморская еда конкурсанток.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ужин можно было выбрать понравившуюся рыбку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через конкурс «Мисс Пресса» прошли девушки, в большинстве своём ставшие впоследствии известными и даже знаменитыми. И не только участницы конкурса. Не буду перечислять фамилии. Многие разлетелись по миру. Другие стали известными телеведущими и топ журналистами, крупными руководителями и, ходят слухи, даже шпионами...

Победительница одного из конкурса «Мисс Пресса» Ксения Рождественская в качестве приза получила автомобиль "Москвич", причем машину ей вручили прямо у трапа круизного лайнера по возвращению в Одессу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мне в качестве фотокорреспондента посчастливилось поработать на всех конкурсах. Там я понял, что лучшая работа в сочетании с отдыхом - возможна только в круизах. День плывешь-загораешь- отдыхаешь. Следующий день тоже отдыхаешь , но уже в другой стране. Новые города, встречи, эмоции …Но лучше о круизах «Мисс Пресса» расскажут мои фотографии.

Если присмотреться к загорающим, можно было узнать знакомые лица. Например, Олега Газманова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Непутёвый» телеведущий Дмитрий Крылов всегда загорал в окружении и со шляпой. Кстати, его «Непутёвые заметки» на 1-м канале неоднократно рассказывали о круизах «Мисс Пресса» и других турпроектах его устроителя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На палубе загорали кто в чем...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...а наготу прикрывали полотенцем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кое-кто оставался ночевать на палубе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров не терял времени даром, пока муж Лолиты, Александр Цекало, репетировал с конкурсантками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Градский вышел на палубу в компании «Мисс Москва-89» и «Мисс Кубок Мира -90» Ларисы Литичевской.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После объявления победительницы, к ней подойти было ой как непросто. Они были под бдительной охраной. На фото справа охранник Игорь Малахов получивший известность как один из подозреваемых в убийстве Игоря Талькова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пиратском вечере Александра Градского повело…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секс-символ 90-х Елена Кондулайнен умела найти ракурс для привлечения внимания (вид сверху).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наконец, на ракурсы Кондулайнен обратил внимание бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин (справа).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История от Михаила Дегтяря, еще одного именитого пассажира того круиза.

Достал фотограф! Андрей Макаревич никогда не любил фотографироваться. Но, в отличие от многих коллег, всегда очень интеллигентно общался по этому поводу с фотокорреспондентами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытый поцелуй Алексея Глызина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один поцелуй Глызина хорошо, а два ответных - лучше!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди участниц конкурса ходили слухи, что победительницами конкурса становятся те девушки, которые вырвут волосок из бороды Алексея Романова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Ерошева взяла в свои руки бороду Алексея и сбрила её.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В итоге, Анна стала победительницей конкурса 2001 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот и автор фотографий в окружении двух победительниц круиза 2001 года: "Мисс Круиз" Марины Аникеевой и "Мисс Пресса" Анны Ерошевой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О РАЗНОМ