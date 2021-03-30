Экопляж на Чёрном море откроют «Пятёрочка» и Garnier

На очистку и благоустройство пляжа в поселке Витязево на Черноморском побережье пойдут два рубля с каждой проданной упаковки продукции Garnier в магазинах «Пятёрочка». Покупатели, в свою очередь, смогут ещё и получить полезные вещи для экологичного образа жизни.

«Мы уже многое делаем, чтобы помочь природе и снизить нагрузку на экологию, - подчеркивает Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». - Благодаря новой акции с Garnier мы вместе с гостями наших магазинов вносим свой вклад в наше общее чистое будущее. В 2020-м году Краснодарский край стал самым популярным местом отдыха в России. Поэтому к новому отпускному сезону мы очистим часть прибрежной территории и оборудуем новый комфортный пляж с заботой о природе, чтобы отдыхать было еще удобнее и приятнее. Все оборудование пляжа будет изготовлено из переработанных полимеров и прослужит много лет. Так пластик обретет новую жизнь и вновь будет приносить пользу. Это - еще один шаг в направлении того, чтобы сократить объемы отходов на полигонах».

Чтобы принять участие в этом экологическом проекте, необходимо до 15 мая 2021 года совершить покупку любого средства Garnier в «Пятёрочке» или сделать заказ в приложении «Пятёрочка Доставка» и зарегистрировать чек на сайте акции. За это будут начисляться баллы, которые можно обменять на многоразовую сумку-шоппер, экокружку или дорожную сумку, изготовленную из переработанного пластика. Зарегистрированные участники также получают шанс выиграть экотур на черноморское побережье!

«Garnier запустил инициативу комплексного устойчивого развития бренда Green Beauty в 2020 году, - напоминает Элеонора Окумуш, генеральный директор Garnier в России. - Одно из обещаний программы – «Больше мер по борьбе с пластиковым загрязнением». По данным Счетной Палаты РФ, уровень переработки отходов в России не превышает 7%, а более 90% направляется на полигоны и свалки. Garnier провел несколько субботников по сбору пластиковых отходов на берегах российских водоёмов, в которых участвовали 462 волонтёра и было собрано 10,8 тонн отходов. Экоактивация Garnier в «Пятёрочке» – это новый шаг в развитии инициативы Green Beauty. Благодаря собранным средствам мы очистим часть прибрежной зоны на Черноморском побережье, где построим и благоустроим пляж с элементами из переработанного пластика и с использованием экоматериалов. На территории пляжа будет все необходимое для комфортного отдыха».

Подробности об акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.ilove.garnier.ru/5ka-eco.

КСТАТИ

Новый пляж начнет принимать гостей уже этим летом: его открытие запланировано на 8 июня 2021 года. На территории пляжа будут установлены объекты, выполненные из переработанного пластика: лежаки, солнцезащитные зонтики, душевые, а также появятся урны для раздельного сбора мусора. Все это сделают на собранные средства с продаж продукции Garnier