Опубликован мировой рейтинг фигуристок. Почему Аня Щербакова там только вторая

Анна Щербакова. Фото: EPA/TASS

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новый мировой рейтинг фигуристок. Возглавила его не россиянка Анна Щербакова, выигравшая на днях чемпионат мира, а японка Рика Кихира, оказавшаяся за пределами призовой тройки. Есть и другие забавные моменты: Алина Загитова, давно приостановившая карьеру, все равно опережает Евгению Медведеву. А Алена Косторная недалеко ушла от той же Загитовой.

Рейтинг ISU на сегодняшний момент выглядит так:

1. Рика Кихира (Япония) – 4196 очков

2. Анна Щербакова (Россия) – 3726

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 3452

4. Александра Трусова (Россия) – 3396

5. Брэди Теннелл (США) – 3203

6. Каори Сакамото (Япония) – 2927

7. Сатоко Мияхара (Япония) – 2873

8. Алена Косторная (Россия) – 2760

9. Алина Загитова (Россия) – 2666

10. Лим Ын Су (Южная Корея) – 2537

11. Софья Самодурова (Россия) – 2414

… 13. Евгения Медведева (Россия) – 2192

… 41. Камила Валиева (Россия) – 1100...

Рика Кихира. Фото: REUTERS

КАК ISU СОСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ

Но как так получилось, что Кихира обошла всех россиянок в рейтинге, хотя на чемпионате мира проиграла Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой. Все дело в том, что ISU определяет лучших по итогам соревнований за три последних года. За места, занятые на разных соревнованиях, начисляется определенное количество очков в зависимости от статуса турнира. Например, за победу на чемпионате мира или на Олимпиаде дается 1200 баллов, а на континентальном первенстве присуждается 840 очков, в финале Гран-при – 800.

Но складываются не все баллы. В рейтинге учитывается лучший результат в сезоне на ОИ или чемпионатах ISU (ЧМ, ЧЕ и Чемпионат 4-х континентов), два лучших результата на Гра-при, и два лучших результата на других турнирах. При этом сумма баллов за предпоследний сезон умножается на коэффициент 0,7. Чтобы прошлые заслуги не очень-то вытягивали спортсменок наверх.

Но в прошлом году из-за коронавируса чемпионат мира был отменен. В этом году не проходил чемпионат Европы. Именно поэтому рейтинг, возможно, вызывать вопросы. Рика Кихира в нем лидирует в основном благодаря тому, что удачно выступала в 2020 году («золото» на чемпионате четырех континентов, «серебро» на двух этапах Гран-при). А Щербакова и Туктамышева напротив вырвались на второе-третье места за счет успеха на чемпионате мира 2021.

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЙТИНГ ISU?

В свою очередь Алине Загитовой приличное место в рейтинге обеспечивает в основном сезон 2018/2019. Как сгорят добытые в нем баллы, она сразу же «упадет» вниз. Но вряд ли для Загитовой это принципиально. Рейтинг ISU нужен для того, чтобы определять очередность выступлений на соревнованиях: чем выше рейтинг – тем позже выйдет на лед фигуристка.

Еще рейтинг позволяет определять тех фигуристок, кто должен участвовать в Гран-при. Ну и к тому же, как говорят, судьи на фигуристок с высоким рейтингом смотрят совсем другими глазами, и иногда прощают им какие-то мелкие прегрешения.