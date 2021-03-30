Сергей Лукьяненко: Наша проза мрачная, лучше ужасы Кинга

Самый популярный писатель-фантаст России Сергей Лукьяненко, закончив один проект, почти сразу начинает новый. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самый популярный писатель-фантаст России Сергей Лукьяненко, закончив один проект, почти сразу начинает новый. В только что завершившейся 22-й международной книжной ярмарке non fiction он участия не принимал. Но «КП» все таки спросила у автора «Дозоров» и «Лабиринтов», читает ли он книжные новинки— если, конечно, на это остается время.

- Сергей Васильевич, Лукьяненко не читатель, Лукьяненко — писатель?

- Пишу я, конечно, больше, чем читаю ( с улыбкой). Но для меня чтение —обязательная часть профессии. Надо быть в курсе, что пишут в этом жанре мои коллеги.

- То есть чтение - это для работы, не для наслаждения?

- Ну, и удовольствие этот процесс по прежнему доставляет. Час-полтора в день я стараюсь читать всегда. Обычно перед сном. Как правило, по большей части, это литература научно-фантастическая.

- А нашу современную прозу открываете?

- Ее, признаюсь, не очень люблю. Как правило, она, слишком мрачная. Куда веселее почитать научно-фантастические ужасы Стивена Кинга.

- Шутите?

- Какие шутки? Современный «реализм» не очень на душу ложится.

- На книжную ярмарку за новинками не пошли?

- В non fiction не участвовал. Честно говоря, перед этим много работал очень. И воспользовался тремя днями — чтобы выехать за город. Дочитал Питера Страуба только что. И вот кое-что старое взялся перечитывать. Нил Стивенсон — вот он в числе читаемых у меня сейчас оказался.