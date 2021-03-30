Телеведущий Владимир Маркони — о скандальных шутках на шоу Comment Out: «Рекламодатели как ушли, так и пришли»

Шоумен-провокатор мило побеседовал с понимающей коллегой Фото: www.youtube.com

После скандального интервью со скопинским маньяком Ксения Собчак решила реабилитироваться и выпустить веселый разговор с комиком. Владимир Маркони отлично подошел на эту роль: он вылетел из шоу «Ледниковый период», «Вечернего Урганта» и даже «Галилео». Теперь у артиста появилось больше свободного времени, и он решил рассказать про заработки, резкие шутки и Ивана Урганта. «КП» приводит ключевые фрагменты беседы.

ПРО СКАНДАЛЫ

«Почему одно вызывает скандал, а другое нет? В программе я часто говорю: все написанное — и гости, к счастью, это понимают — в публичном пространстве [вне шоу] писать [в комментариях инстаграма] некрасиво из-за любого отношения к человеку. Наша программа — просто прикол. У нас не диссидентские кружок (имеет в виду политические шутки о протестах в Хабаровске и Минске — авт.)»

ПРО ГОНОРАР

«За корпоративное выступление — от 1 миллиона рублей. Но корпоративов заказывают очень мало. Зачастую заказывают и как ведущего, и игру Comment Out в целом. Это можно удачно использовать, вовлечь много народа и классно пощекотать нервы. До сих пор интересует формат «Вечернего Урганта».

После скандального интервью со скопинским маньяком Ксения Собчак решила реабилитироваться и выпустить веселый разговор с комиком. Фото: www.youtube.com

ПРО ИВАНА УРГАНТА

«(объясняет Александр Гудков) Он — универсальный. Я ему еще тогда говорил [когда Маркони не уволили из «Вечернего Урганта»], ты и в федеральном эфире с папочкой, и в шоу Comment Out. Определись уже. Почему не сработался с Иваном Ургантом? Я так понимаю, что хотел расти. Личностный рост. Хотел чуть большего».

ПРО ОТТОК РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

«Компании, которые сказали, что наши шутки про Белоруссию недопустимы (ряд рекламодателей ушел из проекта Comment Out), тем самым поддержали безоружные протесты в Минске. Привлекли к этой теме внимание. Мы так и хотели. Это хорошо! Как ушли спонсоры, так и пришли»

ПРО ДЕТЕЙ

«Дочь понимает, что папа уходит на работу, и его показывают по телевизору. Некоторые программы выходят по ТВ, а некоторые в интернете. А так как она на интернет не скидывается, извините. Станет совершеннолетней — пусть смотрит. В каком возрасте я бы разрешил смотреть Comment Out? Ну, в 16 лет»