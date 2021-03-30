Россия и Украина попали в один полуфинал «Евровидения»

Гранд-финал конкурса состоится 22 мая, но за выход в него ещё предстоит побороться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, предстоящее шоу «Евровидение» в Нидерландах рискует стать самым скандальным за последнее время. Каждый день поступают веселые новости. То Армения решила отказаться от конкурса. То Белоруссию дисквалифицировали. То представительницу России певицу Манижу активные сограждане решили не пустить на конкурс.

А тем временем оргкомитет продолжает работу над шоу. И уже составлена пулька соревнований. Как говорят, вслепую.

Состав участников первого полуфинала "Евровидения 2021".

Согласно жеребьевке, в первом полуфинале «Евровидения-2021», который состоится 18 мая, выступят Россия, Украина, Литва, Словения, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта — фаворит конкурса. Ранее, как мы помним, тот же слепой жребий разводил Россию и Украину по разным корзинам. Теперь они будут напрямую конкурировать за попадание в финал.

Страны-участницы второго полуфинала конкурса.

Во втором же полуфинале споют Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

Из каждого полуфинала по 10 стран попадут в гранд-финал, который пройдет 22 мая. К этим участникам присоединятся артисты государств «большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также Нидерландов — на основании прав хозяина.