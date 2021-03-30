Дети Плющенко, Киркорова и Аршавина вышли на подиум

Дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория перед выходом на подиум. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В честь 25-летия детского бренда «Кенгуру» Яна Рудковская и легенда Большого театра Сергей Филин устроили модный показ в театре «Школа современной пьесы».

Гостей встречала в фойе сама Яна в чёрном элегантном платье, пикантно обнажившим ее хрупкие плечи.

- Наш Сашенька тоже участвует в показе, - рассказала журналистам Яна Рудковская.

Яна Рудковская и юные модели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На вопрос «акул пера», мол, за что они с Евгением Плющенко могут наказать юного фигуриста, Яна задумалась.

- Ну, если только не слушается, грубит няне, - объяснила многодетная мама.

Саша Плющенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зале гостей ожидало представление от Сергея Филина-выступление юных артистов балета. А после начался сам показ, который открыл белокурый Гном Гномыч (Саша Плющенко), потом на подиум вышли его друзья-Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Филипп в этот день до ночи был на съёмке шоу «Маска», поэтому его детишек сопровождала супруга его партнёра и директора Геннадия Рыбака Татьяна.

Мартин Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появился на подиуме и сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Арсений. Мальчишка растёт просто копией своего звёздного отца.

Арсений Аршавин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На показ приехала и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова с сыновьями, в первом ряду в дерзком мини наблюдала за детским шоу певица Люба Успенская. Артистка не скрывает, что давно мечтает об ещё одном ребёнке.

Мария Кожевникова с детьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я может, ещё стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что, рыжая? - заявила не так давно о своём желании расширить семью 67-летняя королева шансона.

Любовь Успенская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Успенской уже есть взрослая дочь Татьяна. Стать снова мамой она планирует с помощью процедуры ЭКО и суррогатной мамы.

Сергей Филин и Яна Рудковская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саша Плющенко, Арсений Аршавин, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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