Дети Плющенко, Киркорова и Аршавина вышли на подиум

Дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория перед выходом на подиум.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В честь 25-летия детского бренда «Кенгуру» Яна Рудковская и легенда Большого театра Сергей Филин устроили модный показ в театре «Школа современной пьесы».
Гостей встречала в фойе сама Яна в чёрном элегантном платье, пикантно обнажившим ее хрупкие плечи.
- Наш Сашенька тоже участвует в показе, - рассказала журналистам Яна Рудковская.
Яна Рудковская и юные модели.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На вопрос «акул пера», мол, за что они с Евгением Плющенко могут наказать юного фигуриста, Яна задумалась.
- Ну, если только не слушается, грубит няне, - объяснила многодетная мама.
Саша Плющенко.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В зале гостей ожидало представление от Сергея Филина-выступление юных артистов балета. А после начался сам показ, который открыл белокурый Гном Гномыч (Саша Плющенко), потом на подиум вышли его друзья-Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Филипп в этот день до ночи был на съёмке шоу «Маска», поэтому его детишек сопровождала супруга его партнёра и директора Геннадия Рыбака Татьяна.
Мартин Киркоров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Появился на подиуме и сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина Арсений. Мальчишка растёт просто копией своего звёздного отца.
Арсений Аршавин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На показ приехала и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова с сыновьями, в первом ряду в дерзком мини наблюдала за детским шоу певица Люба Успенская. Артистка не скрывает, что давно мечтает об ещё одном ребёнке.
Мария Кожевникова с детьми.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Я может, ещё стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что, рыжая? - заявила не так давно о своём желании расширить семью 67-летняя королева шансона.
Любовь Успенская.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У Успенской уже есть взрослая дочь Татьяна. Стать снова мамой она планирует с помощью процедуры ЭКО и суррогатной мамы.
Сергей Филин и Яна Рудковская.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Саша Плющенко, Арсений Аршавин, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алла-Виктория и Мартин Киркоровы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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