Анекдоты: Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что ее зовут Фиолетовое Варенье

- Какой у вас нарядный город! Какие краски!
- Да мы просто голубей свеклой кормим.
* * *
- Здравствуйте, я будущий бывший вашей дочери.
* * *
Русская душа - потемки, потому что лампочку или украли, или лень менять.
* * *
Рыба способствует развитию коры головного мозга, поэтому дуракам надо иногда давать хорошего леща.
* * *
На день рождения мама дарит малышу красивую игрушку.
- Ну, что надо сказать? - говорит она.
Мальчик молчит.
- Ну что я говорю папе, когда он приносит домой получку? - подсказывает мама.
Малыш:
- «И это все?»
* * *
Суровые челябинские полицейские задержали дерево.
По их словам, у дерева был ствол.
* * *
Разговаривают две блондинки:
- Быстро у нас книжки стали выпускать!
- В смысле?
- Сегодня захожу в книжный, а там на полке уже лежит книжка по сериалу «Анна Каренина», а он только вчера закончился!
* * *
- Хорошо работать на двух работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.
* * *
Пять лет за рулем не была... Все сигналят... Светом моргают, руками машут, даже на встречной дорогу уступают!.. Соскучились.
* * *
Физрук хотел потанцевать на школьной дискотеке, но, как ни старался, все равно у него получались только приседания и отжимания.
* * *
- А я вот по молодости частенько готовил ромовую бабу.
- Петрович, да ты кулинар! Рецепт дашь?
- Записывай:
Ром - 1 бутылка.
Баба - 1 шт.
* * *
- Смотрите, Рабинович, к нам почетный караул прибыл!
- Сема, это конвой…
* * *
У кандидата в депутаты спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем?! Я хочу во всем этом участвовать!
* * *
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Сейчас он мог бы стать успешным руководителем управляющей компании ЖКХ.