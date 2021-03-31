Анекдоты: Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что ее зовут Фиолетовое Варенье

- Какой у вас нарядный город! Какие краски!

- Да мы просто голубей свеклой кормим.

* * *

- Здравствуйте, я будущий бывший вашей дочери.

* * *

Русская душа - потемки, потому что лампочку или украли, или лень менять.

* * *

Рыба способствует развитию коры головного мозга, поэтому дуракам надо иногда давать хорошего леща.

* * *

На день рождения мама дарит малышу красивую игрушку.

- Ну, что надо сказать? - говорит она.

Мальчик молчит.

- Ну что я говорю папе, когда он приносит домой получку? - подсказывает мама.

Малыш:

- «И это все?»

* * *

Суровые челябинские полицейские задержали дерево.

По их словам, у дерева был ствол.

* * *

Разговаривают две блондинки:

- Быстро у нас книжки стали выпускать!

- В смысле?

- Сегодня захожу в книжный, а там на полке уже лежит книжка по сериалу «Анна Каренина», а он только вчера закончился!

* * *

- Хорошо работать на двух работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.

* * *

Пять лет за рулем не была... Все сигналят... Светом моргают, руками машут, даже на встречной дорогу уступают!.. Соскучились.

* * *

Физрук хотел потанцевать на школьной дискотеке, но, как ни старался, все равно у него получались только приседания и отжимания.

* * *

- А я вот по молодости частенько готовил ромовую бабу.

- Петрович, да ты кулинар! Рецепт дашь?

- Записывай:

Ром - 1 бутылка.

Баба - 1 шт.

* * *

- Смотрите, Рабинович, к нам почетный караул прибыл!

- Сема, это конвой…

* * *

У кандидата в депутаты спрашивают:

- Почему вы решили баллотироваться?

- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!

- И вы хотите со всем этим бороться?

- Зачем?! Я хочу во всем этом участвовать!

* * *

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Сейчас он мог бы стать успешным руководителем управляющей компании ЖКХ.