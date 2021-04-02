Как России сделать из Крыма рай

Крымчане восстали против вырубки реликтового парка и добились своего. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Продолжение. Часть 1.

СТРАСТИ В ФОРОСЕ

Форос - поселок, намертво вцепившийся в крохотный клочок земли между морем и горами, - напоминал наполненный безбилетниками концертный зал. Где зрители, пихаясь локтями, воюют за право увидеть Его величество Море.

Форос рассечен натрое. Слева, словно пельмени, слиплись дома местного шанхая - от каменных особняков до простеньких лачуг.

Вверх, на галерку в горах, карабкаются уж совсем жалкие сарайчики, обклеенные табличками: «Сдается комната».

Справа - в переднем ряду, у моря - важно сидит многоэтажная громада - пансионат «Форос» со строящимся еще одним исполином-отелем.

В центре - зажатое со всех сторон пятно. Гектаров в 30. То самое яблоко раздора - Форосский парк, заложенный 150 лет назад московским купцом Александром Кузнецовым. Над его устройством колдовали лучшие академики и художники Российской империи.

В нем так красиво, что ты знаешь судьбу.

Вот честно, без иронии - ну как такое чудо у самого синего моря, да не застроить?!

Типичная судьба парка в нашей стране: как только он становится уж слишком хорош, вызывающе живописен, приезжает бульдозер и роет в нем котлован. Потому что русские прогрессисты (они же - миллиардеры) не сентиментальны и очень умны. Они знают - все должно работать и приносить деньги (хотя на публике могут нести всякую гуманистически-экологическую чушь).

Зачем пропадать красивой территории, когда там можно построить что-то функциональное?

Тем более что в Форосе еще со времен Советского Союза гнили развалины детского пионерлагеря, которые за 1 миллиард 429 миллионов рублей (вместе с пансионатом и всем парком) на аукционе 2016 года выкупила... «Татарская федерация профсоюзов».

Фонтан по сказочным мотивам нынче в запустении. Фото: Владимир ВОРСОБИН

На месте развалин сейчас строится детский лагерь «Ак Барс» - многоэтажные спальные корпуса, столовая, административный корпус и спорткомплекс.

Да, снесли Зимний клуб (мини-копию Кремлевского Дворца съездов), да, строят не в границах предыдущей застройки (намного масштабнее и этажей побольше - восемь). Да, при строительстве вырубили сотню ценных деревьев - ливанский кедр, магнолию, которые на форосском камне приживаются трудно и растут сто лет.

Да, природоохранный статус парка не предполагает капитальной застройки и т. д., и т. п.

Зато приедут дети подышать целебным воздухом.

В Форосском парке. В нем так красиво, что ты знаешь судьбу. Фото: Владимир ВОРСОБИН

И опять-таки: разве плохо, когда инвестор с материка и его застройщик вложили в крымское захолустье в общей сложности около трех миллиардов? Не давая Крыму заржаветь и превратиться в Абхазию.

Это рабочие места, налоги. Крымчане вроде бы должны благодарить инвесторов за щедрость...

Но не благодарят.

- Кричат: «Не надо строить. Надо Крым взять под защиту, как Байкал», - рассказывал мне министр экологии Крыма Геннадий Нараев, который оказался на стороне застройщиков. - Был я на острове Ольхон - разбитая дорога, только на уазике можно проехать. Пыль столбом. Жители острова умоляют власти: «Проведите нормальную». А им говорят: «Нельзя, вы живете в заповеднике». И только на уровне президента сумели пробить решение все-таки заасфальтировать дорогу на Ольхон... Был я в национальном парке «Куршская коса» - там стоит автозаправка, стоянка, гостиница, все удобно, чисто. Развитие территории! Ну что значит - закрыть и никого не пущать?! Люди не понимают, в каких условиях им пришлось бы жить в особо охраняемой природной территории.

Министр экологии Крыма Геннадий Нараев. Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Не понимают, - соглашаюсь. - Твердят, что Крым беспорядочной застройкой портят. Что не хотят превратиться в насмерть застроенный Сочи или в Анталью. Боятся потерять свое крымское лицо.

- Ага, не хотят, как в Сочи, зато канализацию, водопровод и все блага цивилизации хотят, - вздохнул министр экологии. - В Форосе люди запутались. Или их запутали...

«ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, ПОМОГИТЕ...»

А тут и Минэкологии Крыма подставило плечо инвесторам детского лагеря - выпустив методические расчеты, по которым в парке можно появляться полутора тысячам человек в день. Что волшебно точно совпадало с численностью клиентов пансионата «Форос» и будущего лагеря «Ак Барс». Для остального поселка - с его туристами-дикарями, спортсменами с их пробежками через зеленую зону к морю, эстетами, влюбленными в магнолии, - возникла угроза закрытия парка.

У стен парка собралась толпа. Так родилось послание к Владимиру Путину:

«Сегодня мы, крымчане, снова просим Вас, нашего президента, о помощи... Парк «Форосский» - это достояние Российской Федерации. Это место, куда может прийти каждый гражданин, чтобы подышать целебным воздухом под сенью реликтовых деревьев, а не закрытый элитный клуб для избранных.

Владимир Владимирович, 7 лет назад Вы сказали: «Крым имеет для России сакральное значение». Помогите нам спасти то, за что все так любят Крым, - неповторимую природу...»

И вот тут подняли шум все - московские экологи, крымские ворчуны (куда без них), столичная интеллигенция, российская пресса...

И когда удивленный Дмитрий Песков сквозь этот гул сообщил: президент поручил Симферополю разобраться в проблеме, в Крыму сразу вспомнили, как Путин защитил башкирские шиханы Куштау от потрошащих их «содовиков» и как отменил строительство гостиницы в московском «Зарядье» - и теперь там парк!

Тут и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская явилась в Форос и многозначительно изрекла: мол, она бы стройку-то остановила...

И в правительстве Крыма поняли, куда дело идет. И глава полуострова Аксенов стал ездить в Форос чуть не каждую неделю...

Застройщик тоже все уразумел. Оплатил миллионные штрафы за уничтоженные магнолии и кедры. Отдал назад в общее пользование почти все парковые территории, пообещал поставить забор только у детского корпуса. А парк оставить открытым для всех...

Здесь возводится жилой корпус детского оздоровительного комлпекса "АК БАРС". Фото: Владимир ВОРСОБИН

«Давайте все-таки не забудем: местные жители используют территорию парка как свою собственность, - объяснял истоки возмущения крымчан глава минэкологии полуострова Геннадий Нараев. - Они сдают отдыхающим свои дома и квартиры и эксплуатируют парк в собственных целях. Даром! Застройщик же тратит на содержание территории и ее развитие огромные деньги.

- Если крымчане борются за свой хлеб, что в этом такого? - говорю. - Тут мало другой работы...

- Пусть так. Но, я надеюсь, эта история простимулирует принятие закона о гостевых домах, чтобы все платили налоги, - строго сказал министр...

НЕ СТАТЬ «КАК СОЧИ» И «КАК АБХАЗИЯ»

За пару часов до вылета я почувствовал, что подхватил... любовь к Крыму.

Видимо, это случилось в трехкилометровом походе по берегу моря. Сквозь рощи коренастых раскидистых деревьев я шел по тропинкам со странными крымскими цветами... Мимо старинных дореволюционных особняков, которые были в советскую эпоху детсадами, мимо брошенных пионерлагерей, где словно вчера шум прибоя звонко побеждал горн...

Волшебный мир заставил вспомнить детство, крымский пляж, именно этот вкусный воздух и карусель - может, ту, что торчит у берега...

Один из лидеров защиты Фороса Елена Витенберг рассказывала мне о каждой встречной руине, кто там жил сто лет назад или пятьдесят...

- Власти упрекают нас в личной заинтересованности, - хмурится она. - Но мы хотим сохранить Крым, не превратить его в каменные джунгли из бетона и заборов. Поэтому мы просим Москву принять федеральный закон о защите природы и ландшафта Крыма, как по Байкалу...

А я слушал Елену и думал - что-то эта зелено-ржавая красота напоминает.

- Это же Абхазия, - говорю, глядя на истлевшую карусель. - Если вы, энтузиасты и активисты, победите всех инвесторов - Крым станет несчастной, зарастающей джунглями Абхазией, которая тоже боится стать «как Сочи».

- Но есть же между крайностями золотая середина? - неуверенно произнесла Витенберг.

- Равновесие уже достигнуто! - вспомнил я слова министра Нараева. - Наша главная задача, чтобы все было по закону. Так и случилось. Чему научила эта история? (министр задумывается) Может построить побольше бесплатных пляжей? Для людей?

Москва - Ялта

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Владимир ДЖАРАЛЛА, политический эксперт, Симферополь:

Просто власти нужно говорить с народом

- Крым меняется. Однозначно. Мы видим и улучшение медицины, и ударное строительство. Но крымчане консервативны и недоверчивы. Это типично крымский характер. Откуда он взялся? Просто будучи в составе Украины самыми пророссийски настроенными, мы видели, как нас предают, - украинские президенты заявляли о поддержке русского языка и отношений с Россией, добивались наших голосов на выборах, а на следующий день все возвращалось на круги своя. В нас до сих пор не изжит этот глубокий комплекс.

При Украине главным ресурсом в Крыму была земля. Она разворовывалась самым беспардонным образом. Это привело к гибели целого ряда парков. Поэтому история с Форосом сейчас многих напугала: неужели все повторяется?

Конечно же, это не так! Крым развивается на глазах. И это развитие, строительство нового Крыма нужно в первую очередь самим его жителям. И всей России - ведь миллионы людей со всей страны отдыхают тут каждый год. Но, конечно, при этом надо сохранять и природу Крыма, и его памятники. Это тоже великое достояние всей России и крымчан.

Как искать этот компромисс между сохранением парков, дворцов, пляжей полуострова и его развитием?

Рецепт есть. И он очень прост. Местные власти должны больше и доходчивее разговаривать с народом. Объяснять каждый шаг, любые перемены. Власти должны забыть свою привычку действовать, не посоветовавшись с местными жителями. А крымчане - уметь слышать аргументы, видеть реальную пользу от инвестиций в полуостров. Тогда и не будет таких сюрпризов, как в Форосе, когда с людьми просто забыли поговорить.