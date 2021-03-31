Волос у бабы длинный, а ум такой же: Ученые не нашли никаких отличий между мозгом мужчины и женщины

Выяснилось, что в области психологии между мужчинами и женщинами гораздо больше сходства, чем различий. Фото: Shutterstock

С детства мы легко усвоили народную мудрость о том, что волос у бабы длинный, а ум короткий. Однако жизнь все чаще опровергает эту комфортную для сильного пола теорию. Женщины сплошь и рядом оказываются успешнее, целеустремленнее и умнее. Ну, ладно-ладно, по крайней мере, не глупее! Достаточно оглянуться вокруг и посчитать сколько женщин-начальниц рулят бизнесом, предприятием или каким-нибудь департаментом. Либо на худой конец берут бразды правления в семье и железной рукой ведут домашний корабль к счастливому будущему.

Мы, конечно, скрепя сердце подчиняемся, но в глубине души верим, что природа все же дала мужчинам больше мозгов. Вероятно по этой причине миллионы людей во всем мире так легко поверили фейку о том, что капитаном злополучного контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал стала первая в Египте женщина-капитан дальнего плавания Марва Эль Селехдар. Мадам Селехдар, которая на самом деле рулит вспомогательным судном “Аида IV”, которое занимается обслуживанием маяков в управлении морской безопасности Египта, была в шоке от мужского коварства.

- В Твиттере кто-то создал три фальшивых аккаунта от моего имени, на которые за несколько часов подписалось 20 тысяч человек, - возмущалась Марва, полагая, что это происки женоненавистников, которые подвергают сомнению способность арабских женщин заниматься мужским делом.

А между тем крупномасштабное исследование , которое провели ученые из Университета Розалинды Франклин (США) под руководством Лиз Элиот, кажется поставило окончательную точку в споре какие мозги лучше - мужские или женские?

Исследователи собрали все исследования на эту тему, которые проводились за несколько последних десятилетий и изучили их с помощью метаанализа. То есть обработали методами статистики.

- Выяснилось, что в области психологии между мужчинами и женщинами гораздо больше сходства, чем различий, - утверждает нейробиолог Лиз Элиот. - За исключением нескольких видов поведения, таких как физическая агрессия, способность к пространственному мышлению и эмпатия (способность сопереживать), около 85 процентов различий настолько ничтожны по своему эффекту, что могут объясняться статистической погрешностью.

Кроме того, статистический анализ показал, что в исследованиях мозга ярко проявил себя так называемый “эффект картотеки”. Это когда исследователи выбирали результаты только тех экспериментов, которые демонстрировали разницу между мозгом мужчины и женщины, поскольку это гарантировало, что научная публикация состоится. А результаты, которые не подтверждали эту гипотезу, предпочитали не замечать. Это заметно, когда выясняется, что данные полученные, условно говоря, на американцах, не подтверждаются на китайцах или какой-то другой выборке.

- Единственное четкое различие между мозгом мужчины и женщины касается размеров, - говорит Лиз Элиот. - Мозг мужчины больше на протяжении всей жизни. При рождении мозг мальчиков в среднем на 6 процентов больше, чем девочек. У взрослых мужчин это преимущество достигает 11 процентов. Однако эта разница объясняется пропорциями тела. Это значит, что разница в объеме мозга между мужчинами с большой головой и маленькой головой такая же, как между средним мужчиной и женщиной.

Достоверно подтвердились только минимальные отличия между мозгом мужчины и женщины, утверждают авторы. Так объем миндалевидного тела, части височной доли размером с оливку, которая важна для социально-эмоционального поведения, всего на 1% больше у мужчин во всех исследованиях.

Таким образом не получила подтверждение гипотеза о том, что в процессе эволюции сформировались “мужской мозг” и “женский мозг”, как основа для существования двух психологически различных категорий людей. Вероятно, поведенческие различия между мужчинами и женщинами возникают в ходе воспитания и социализации, когда мы принимаем те или иные социальные роли.

А с точки зрения анатомии мозг мужчины и женщины так же универсален, как почки, сердце и легкие, которые с большим успехом могут быть пересажены между женщинами и мужчинами.