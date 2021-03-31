В Рыбинском море все меньше рыбы, а скоро совсем не будет

В Рыбинском водохранилище с каждым годом все меньше и меньше рыбы. Местные винят в беде энергетиков, которые по весне сбрасывают воду во избежание потопов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Окончание. Часть 1. Часть 2.

Пища дорожает и дорожает. Особо рыба. И этот тревожный факт заставил меня обратить внимание на Ярославскую область, где водоемов разных для разведения этой рыбы трудно и посчитать. Взять, к примеру, Плещеево озеро, на берегу которого Переславль-Залесский. Его пучина глубиной до 25 метров, а площадь аж 51 километр квадратный. Советские рыбколхозы черпали ряпушку и другую рыбу сотнями тонн за год. Была идея построить здесь и завод-рыбопитомник по производству ряпушки. Но против выступили экологи: мол, завод навредит природе.

Плещеево озеро. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Красиво Плещеево озеро, но рыбе оно не нравится. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В 1988 году озеро объявили национальным достоянием, чтобы закрыть вопрос с питомником. Взяли водоем под охрану... и ряпушки в нем не стало. Сказать точнее, осталось ее столь мало, что ряпушку ныне запрещено ловить даже удочкой. Есть мнение, что тому причиною бытовая химия - стиральные порошки, моющие средства и т. п., коих теперь полно у любой хозяйки. По берегам реки Трубеж, втекающей в это озеро, много частных домов. И насколько хозяева аккуратны со своими отходами, то вопрос. А ряпушка рыбка нежная, химию не выносит.

Все устье реки Трубеж, что впадает в Плещеево озеро, застроено жилищами. Возможно это и портит воду озерную. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Столько памятников, что невод закинуть негде

Но и кроме Плещеева в Ярославской области водоемов множество. И я перенес свой взор на Рыбинское водохранилище. Обзвонил по списку с десяток здешних рыбодобытчиков. Представлялся корреспондентом и предлагал бесплатную им рекламу в обмен на знания о рыбодобыче… и никто не пожелал встречаться по этой теме! С трудом уговорил двух директоров, пообещав не оглашать их фамилии. Директора мне поведали, что у рыбаков идет уже долгая война с властями. А на войне лучше лишнего не болтать. Вот, например, сейчас неприятель в лице Министерства природных ресурсов РФ готовит постановление, по которому внутренний рыбный промысел не только по Ярославской области, но и по всей России сгинет! Все больше и больше мест работники министерства объявляют заповедниками, охраняемыми памятниками природы. Проведают они, скажем, что есть камень, на котором по легенде сидел царь Петр, и объявят его памятником. А в том ручье Буденный коня поил, опять охранная зона! И на 15 км вокруг невод нельзя забрасывать. Поэтому, говорят они, скоро все законные рыболовы в браконьеры переметнутся. А пока рыбаки готовят очередную бумагу в Кремль супротив устройства сомнительных памятников природы.

На рыбинском рынке рыбы негусто. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но больше всего беды им от энергетиков. В Рыбинском водохранилище (собеседники его называют морем) с каждым годом все меньше и меньше рыбы. Главная причина: энергетики по весне сбрасывают воду, дабы не случилось потопа. Четких прогнозов по весенним паводкам нет, потому энергетики перестраховываются. Спускают воды побольше. Если зима холодная, как ныне, лед бывает метровой толщины, а море мелкое. Лед во многих местах ложится на дно, накрывает ямы, и рыба массово задыхается. Такое бывает не всякий год, но случается.

Рыбаки под Рыбинском на Волге. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Вторая причина гибели в период нереста. Весною рыба заходит в реки метать икру. Если воды спустили много, то устье мелкое, узкое. Рыба не находит для нерестилищ кустов, травы и возвращается с икрой. Пять лет эта икра рассасывается в самке, и та бесплодная. Потому рыбаки выставляют искусственные нерестилища: привязывают к веревке еловые ветки, на них рыба икру и мечет. Но это мизер для производства.

Третий бич - это браконьеры, которые ставят сети как раз во время нереста в устьях рек и вылавливают самок с икрой. Они действуют организованными бандами. Оснащены мощной техникой. Браконьеров здесь знают все, пытались и привлекать, но у них, похоже, сильные покровители во властях.

- Еще двадцать лет назад, - вспоминает один директор, - я видал, как бурлила вода в Ухре-реке, когда рыба шла на нерест. А теперь не увидишь и единого всплеска.

На западном берегу Рыбинского моря есть поселок Борок. В нем с давних пор работает Институт биологии внутренних вод имени Ивана Дмитриевича Папанина РАН. Здесь я встретился с Дмитрием Новиковым, заведующим стационаром экспериментальных полевых экспедиционных работ. Дмитрий Александрович подтвердил, что браконьеры колоссальный ущерб наносят и нету на них управы, потому как один рыбинспектор примерно на 50 км береговой линии.

Институт внутренних вод в Борке. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Раньше и стерлядь водилась

Поголовье рыбы, считает Дмитрий Новиков, можно здесь увеличить в разы, даже без оглядки на браконьеров, если нам применить европейский научный опыт. В Европе делают искусственные места обитания для рыбы и нерестилища. Поэтому в той Европе рыбы полно, а у нас дефицит все больше. Рыбинское море мелкое, для рыбы малопригодное. Основные глубины его от 4 до 6 метров. В штормовую погоду со дна подымается мусор. В такой воде рыба не водится и кормовая база не формируется. Европейцы в подобных случаях создают искусственные углубления, рифы и острова, что сдерживает волнение. К тому же рыба любит береговую линию, под которой и нерестится. А искусственные ямы спасли бы немало рыбы, когда сбрасывается вода.

Научный работник Дмитрий Новиков рассказывает о производстве рыбы. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но идея, как мне видится, хороша на словах, а как довести до дела? Это же должна собраться какая-то большая комиссия. Обсудить, поспорить, посчитать, написать бумаги по министерствам, ведомствам и получить ответ, скорее всего, что денег нет. Но еще имеется вариант - притянуть инвесторов.

Но и сам собеседник мой Дмитрий Новиков уж вовсю готовится разводить мальков всяких рыб, включая осетровых, на базе рыбоводного научного комплекса, строительство которого подходит к концу. Из осетровых в море может жить только стерлядь. Раньше и ее было много. Другие же осетровые предназначены для выращивания в бассейнах. Их количество, понятно, мизерное. А основной малек, который пойдет с этого питомника в море, - это судак, сом, налим. Таким образом все, что гибнет во время нереста от браконьеров и мелководья, данный питомник частично воспроизведет. А если еще подкопают дно, сделают искусственные рифы, уймут браконьеров, то рыба снова станет бурлить по рекам во время нереста. Рыбинское море омывает, кроме Ярославской, еще Тверскую и Вологодскую области. А следовательно, шанс, что на проблему обратит внимание толковое руководство, возрастает втрое. Воспроизводство рыбы, как здесь, так и по всей России, - это серьезный удар по санкциям, это продовольственная защита. И рыбаки, и ученые знают, как можно страну насытить рыбой. Дело только за исполнителями от власти.

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