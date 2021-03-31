Изменения в правилах приема экзаменов на водительские права с 1 апреля 2021 года: За руль с 16 лет - и гуд-бай, площадка!

- А за красивые глаза, девушки, здесь оценки не ставят... Фото: Андрей ЛЮБИМОВ/Агентство городских новостей «Москва»

А перемены-то очень правильные! Это в один голос признают и сотрудники ГИБДД, и автоэксперты. Потому что теперь кандидат в водители должен будет на экзамене вести себя не как дрессированная мартышка в клетке - на огороженной автоплощадке, а показать умение ориентироваться в реальной «боевой» ситуации - на дороге. И инспекторы уделят больше времени именно практическим навыкам, а не теории.

Кстати, сам экзамен будет намного короче.

НИКАКОЙ «АВТОПЕСОЧНИЦЫ»

Главная реформа экзаменов - отмена площадки (пятачка асфальта у автошкол, на котором и идет обучение). Ее еще называют песочницей для желторотых водителей. Теперь и умение парковаться, и способность разворачиваться в ограниченном пространстве будут проверять сразу на дороге! В ГИБДД считают, что мастерство прохождения площадки достаточно показать на выходе из автошколы.

НЕ СИГНАЛЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ

Вообще в новом регламенте сформулировано 19 навыков, которыми обязан владеть будущий водитель. Кроме банальных - умения проезжать перекрестки, умения трогаться на подъеме и подобных, - инспекторы будут обращать внимание на то, адекватно ли водитель использует клаксон и насколько правильно выбирает скорость движения с учетом дорожных и погодных условий.

В ШКОЛУ НА МАШИНЕ

Еще одна молния в регламенте - получить права можно будет с 16 лет! Но только если родители не против. Правда, даже после успешного получения прав рулить на дорогах будет разрешено только с инструктором. Вплоть до совершеннолетия.

ПРИСТЕГНИСЬ И ЗАБУДЬ ТЕЛЕФОН

Авторы документа пересмотрели и перечень нарушений, за которые будут штрафовать на экзамене. Не рублями, конечно, а баллами - по одному, два или три балла за каждый прокол. Главный блок среди них - фатальные ошибки, за которые сразу выгоняют с экзамена. Их стало меньше. Теперь это непристегнутый ремень, мобильный телефон в руках во время движения, или игнорирование экзаменатора.

Права с 16 лет - и гуд-бай, площадка! Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОГДА ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ

Если вы инспектору не доверяете, берите с собой на экзамен на заднее сиденье наблюдателей. Теперь можно! Ими могут быть представители общественных организаций или автошкол. Только подсказывать они не смогут. Также сделать экзамены максимально прозрачными помогут видеокамеры в салоне.

НЕ ПОДГЛЯДЫВАТЬ, НЕ СПИСЫВАТЬ!

В теоретической части тоже есть изменения. В первую очередь весь экзамен пройдет под пристальным наблюдением видеокамеры. Для начала ответов на вопросы нужно будет голосом поздороваться с компьютером. И процесс пошел. На экзамен каждого кандидата отводится 1 час времени: 20 минут - подготовка, полчаса на вопросы и 10 минут посмотреть ответы.

ВСЁ ПО УДАЛЕНКЕ

Визиты в ГИБДД планируют свести до минимума: раз получение водительских прав это государственная услуга, сдавать документы и получать права можно в ближайшем МФЦ - многофункциональном центре. Набор документов не изменился: паспорт, регистрация по месту жительства, свидетельство об окончании автошколы (или старые права), медсправка и оплаченная квитанция с пошлиной.

СДАВАЙ, ПОКА НЕ НАУЧИШЬСЯ

Сдавать экзамены на водительские права можно будет сколько угодно раз. Но надо учитывать, сдал теорию - есть 6 месяцев на практику. Не успел - пересдавай все сначала. Причем первые два раза практику в городе можно будет пересдавать через неделю после провала, потом только раз в месяц. Итого - 8 попыток. Если не вышло, то опять сдаем теорию и снова пытаемся сдать практику.

ОБМЕН В ЛЮБОМ ГОРОДЕ

Кстати, обменять права (получить новые взамен старого образца) теперь можно в любом городе страны, по месту написания заявления.

ЦИФРОВЫЕ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ

С этого года в ГИБДД России планируют начать выдавать цифровые международные права с полем для QR-кода автомобилиста, который будет нести всю необходимую информацию о водителе.