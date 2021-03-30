Стрелявший в Вешках по силовикам мужчина погиб в горящем доме. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Устроивший стрельбу по силовикам житель коттеджного поселка Вешки Владимир Барданов остался в горящем доме и погиб. Когда в здании вспыхнул пожар, сотрудники правоохранительных органов предложили мужчине сдаться, однако он отказался выходить и остался в горящей части здания.

По предварительным данным, стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что привело к серьезном пожару, охватившему верхний этаж дома.

После того, как потушили вспыхнувший в коттедже пожар, было найдено тело устроившего стрельбу мужчины. Тело сильно обгорело, поэтому специалисты будут проводить экспертизу ДНК.

Напомним, этим утром в подмосковных Мытищах 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме в поселке Вешки, когда к нему пришли сотрудники ФСБ и МВД. Мужчину подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. Барданов оказал сотрудникам правоохранительных органов жесткое сопротивление: он бросил две гранаты и открыл огонь по прохожим и силовикам. После этого силовики начали штурм дома, который продлился несколько часов.

Во время штурма Барданов ранил одного из сотрудников Росгвардии. Спецназовец получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу Лобни, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас раненного силовика переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит в Вешках, где мужчина устроил стрельбу: прямая онлайн-трансляция

Мужчина забаррикадировался в своём доме и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. СОБР начал штурм (подробности)

Что известно о мытищинском стрелке-миллионере Владимире Барданове, забаррикадировавшимся в собственном доме

Бизнесмен и ЧОПовец имеет богатый арсенал оружия и больше семи часов отстреливался от силовиков. Рассказываем, что известно о мытищинском стрелке Владимире Барданове (подробности)