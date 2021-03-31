Вопрос дня: Какое место чтение занимает в вашей жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Все доступное. Чтобы написать одну страницу, надо прочитать сотню. Я зарабатываю на жизнь собственными текстами, но для их создания приходится много читать текстов чужих. Могу читать в любой обстановке.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- У меня были словари на все случаи жизни, обращался к ним постоянно еще лет 10 - 15 назад. Но сейчас информацию получаешь одним-двумя нажатиями. Но все же читаю книги, которые касаются серьезных экономических и политических проблем. Художественную современную литературу не воспринимаю.

Николай СВАНИДЗЕ, публицист и телеведущий:

- Иногда неделю к книге не прикасаюсь, а иногда читаю запоем. Много перечитываю классику - русскую и приключенческую. Старика Фенимора Купера и Александра Дюма. В один присест прочел брошюру Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма».

Роман ВИЛЬФАНД, научный директор Гидрометцентра:

- Пытался, но не могу читать с экрана. Запах книги важен. Булгакова люблю, но чаще обращаюсь к Чехову, к рассказам. А сейчас с удовольствием читаю Водолазкина.

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Лежит передо мной книга Стивена Хокинга «Краткая история времени». Прочитайте ее - мало того что будете в полном восторге, это сформирует целый кусок базовых знаний.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Час-полтора в день я читаю всегда. Как правило, по большей части это литература научно-фантастическая. Нашу современную прозу не очень люблю. Куда веселее почитать научно-фантастические ужасы Стивена Кинга. Современный «реализм» не очень на душу ложится. Вот дочитал Питера Страуба только что. И старое взял перечитывать. Нил Стивенсон - вот он в числе читаемых у меня оказался.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Родители любят Ремарка, а я никак не могу дочитать «Трех товарищей».