Григорий Рапота: Не помню, чтобы президенты сказали «нет»

Григорий Рапота. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сказать, что я спокойно покидаю пост Госсекретаря Союзного государства, было бы неправильно. Это бросило бы тень на всю мою работу здесь, и возникло бы подозрение в равнодушии к тому, чем ты занимаешься. И когда для меня наступает момент смены амплуа, то, во-первых, вспоминается все, что сделано. Во-вторых, хочется, чтобы дела здесь дальше шли хорошо, а может быть, и еще лучше. И потом, лелею надежду, что тему российско-белорусских отношений я не оставлю. И смогу, надеюсь, что-то полезное сделать для укрепления этих отношений с других позиций (Григорий Рапота должен стать сенатором от Курской области. - Ред.).

Я бы предпочел говорить не о том, что сделано, а о том, что надо сделать, и о тех задачах, которых пока не удалось, к сожалению, решить. Полагаю, что главным остается создание совместной транспортной инфраструктуры: это и автомобильный транспорт, и железнодорожный, и авиасообщение. Я бы это поставил на первое место по значимости.

Если вы относитесь нетерпимо к партнеру и считаете свое мнение единственно правильным, тогда вам все будет казаться штормом. Меня иногда ставят в тупик заявления некоторых наших политологов или журналистов, которые, комментируя наши отношения с какой-нибудь страной, говорят: видите, какие они хитрые, преследуют свои собственные интересы. А какие они должны интересы преследовать, если не собственные? У России есть свои национальные интересы: в сфере обороны, экономики, в той же энергетике, если хотите, и в сфере культуры (сохранение своего культурного кода, например). У белорусов - свои. К счастью, в большинстве своем они совпадают. Это не хитрость, это прагматический подход.

Если приходилось обращаться с какими-то просьбами и к Владимиру Владимировичу, и к Александру Григорьевичу, не помню случая, когда мне сказали бы «нет».

Полный текст интервью читайте на сайте «Союзное вече».