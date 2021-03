Загадка природы: военные спутники зафиксировали ураган, бушевавший в космосе

Ураган в космосе: невиданное прежде явление.

О гигантской вихревой воронке диаметром в 1000 километров, которая примерно 8 часов висела над Северным полюсом Земли, уходя в космическое пространство, сообщили британские, китайские, норвежские и американские ученые из Университета Рединга (University of Reading), Шаньдунского университета (Shandong University), Бергенского университета (University of Bergen), Университтета Осло (University of Oslo) и Университета Джона Хопкинса (The Johns Hopkins University).

Космический ураган бушевал в 2014 году. Но известно о нем стало лишь недавно после того, как свидетельства невиданного прежде катаклизма были обнаружены среди данных, которые в свое время собрали четыре метеорологических спутника военного назначения, работавших по программе DMSP (Defense Meteorological Satellite Program).

Воронка урагана поднялась почти на 900 километров.

Анализ показал, что воронка пронизывала ионосферу Земли. Начиналась в 100 километрах от поверхности, заканчивалась – на высоте порядка 900 километров. Международная космическая станция (МКС) летает в 2 раза ниже. И тогда летала, но далеко от урагана. Не то, чтобы станции повезло, просто её траектория не проходит над Северным полюсом. А в других местах ближнего космоса ничего «ураганного» пока замечено не было.

Воронка, к которой примыкали несколько спиральных рукавов, вращалась против часовой стрелки. Линейная скорость вещества на окраинах достигала 2,1 километров в секунду – более 7 тысяч километров в час.

В воронке вращалась плазма, «орошая» окрестности потоками электронов. Ураган при этом сиял словно спиральная галактика.

Моделируя «верхние» ураганы, ученые пришли к выводу, что, по сути, они во многом схожи со своими «нижними» собратьями – теми, которые возникают в слоях атмосферы, примыкающих к поверхности. Но точно описать причины плазменных космических ураганов пока затрудняются. Понятно, что к ним приводят процессы взаимодействия потоков заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты. Но что именно происходит? Откуда «верхние» ураганы черпают энергию? Чем грозят? Бушуют только на нашей планете? Или на других тоже? На эти вопросы еще предстоит получить ответы.

А по поводу нынешних наблюдений имеется пресс-релиз Университета Рединга и подробная научная публикация в Nature Communications.

