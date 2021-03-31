Кино космической высоты

На борту МКС съемочной группе придется привыкать к условиям невесомости. Именно так это себе представляют создатели программы «Вечерний Ургант». Фото: Первый канал

Мои знакомые разделились на два непримиримых лагеря (что, впрочем, сегодня не новость). Вопрос: что на этот раз стало поводом для поляризации? Проект Первого канала «Выбор». Одни считают, что нечего от полета отстранять профессиональных космонавтов и отправлять актрису с режиссером. Мол, на МКС работать надо, а не кино снимать. Другие же с интересом ждут окончания проекта: «Что же там наснимают? Впервые художественный фильм в космосе!»

Так или иначе событие грядет необычное, в чем-то даже неожиданное. В октябре на пилотируемом корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на Международную космическую станцию должны прилететь актриса и режиссер.

Актрису еще выбирают. Как гордо сообщал Первый канал, с ноября, когда был объявлен конкурс, пришло больше трех тысяч заявлений от девушек, готовых отправиться на околоземную орбиту. Главные требования к «космическим звездам»: возраст 25 - 45 лет, базовое знание английского языка, рост в положении стоя - 150 - 180 см, масса тела - 50 - 75 кг.

Сейчас отобрано двадцать претенденток. Среди них второй пилот «Боинга 737» Анна Андрианова, парашютистка Ирина Бузина (155 прыжков), капитан ВДВ Анастасия Макаренко и даже мастер спорта по подводной борьбе Екатерина Милованова. В околокиношных кругах говорят, что медкомиссию будет проходить и известная актриса Светлана Ходченкова. В общем, сейчас слово за врачами. Останутся две претендентки на полет - героиня фильма и ее дублер.

А вот со вторым пассажиром «Союза» вроде бы понятно. Им станет тридцатисемилетний режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»). Мы с ведущей Еленой Афониной поговорили о новом проекте с Климом в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru).

Режиссер Клим Шипенко. Фото: АГН «Москва»

«Стучать кувалдой по станции не будем»

- У киношников есть примета: не будет удачи, если в первый съемочный день не разбить тарелку. Вы ее как будете в космосе разбивать?

- Найдем там какую-нибудь тарелку, разобьем.

- Нет там тарелок, не едят в невесомости с тарелки. Придется свою везти.

- Привезем, небольшую такую…

- И будете осколки потом в невесомости собирать…

- Мы ее аккуратно в пакетике разобьем…

- А теперь серьезно: достаточно техники на борту, чтобы снять профессиональный фильм? Вы будете и режиссером, и оператором или космонавты будут снимать?

- Мы планируем туда отправить профессиональную камеру, несколько объективов. Космонавты помогут. Будут съемочной группой. Это такой проект - немножко актер и режиссер должны стать космонавтами, а космонавты - актерами и съемочной группой.

- А вы общались с экипажем «Союз МС-18» Олегом Новицким и Петром Дубровым, которые полетят на МКС

9 апреля и, по всей видимости, будут как раз участвовать в фильме?

- Работаем с ними, проговариваем, репетируем. Очень плотно…

- Получается, у профессиональных космонавтов до старта основные репетиции связаны с приемом нового модуля «Наука», который должен прибыть летом, и съемками фильма в октябре?

- Да.

- А вы-то сами уже прошли медкомиссию?

- Я в процессе.

- В вашем фильме «Салют-7» космонавт кувалдой бьет по корпусу станции «Салют-7» (который на самом деле в реальности толщиной 3 миллиметра). Теперь-то, надеюсь, вы понимаете, что такое невозможно в жизни?

- Я не буду стучать кувалдой по станции. И актриса тоже. Проконтролируем, чтобы ей не попалась кувалда.

- О чем фильм-то? Наверняка экшен?

- Сценарий описывает ситуацию, в которой оказались мы - я и актриса - в жизни. Простой человек, который даже не мечтает о космосе, получает предложение полететь на станцию и что-то там сделать. На самом деле ведь любому человеку могут позвонить и попросить что-то сделать необычное. С одной стороны, конечно, это сказка, с другой - история на самом деле не так далека от реальности.

- У вас будет в лучшем случае двенадцать дней. Работа в невесомости довольно сложная, а уж съемки - точно не самые простые. Но ведь даже профессиональные космонавты до недели адаптируются к невесомости. У вас продуман вариант Б?

- Давайте подождем результатов медкомиссии и потом будем обсуждать тех, кто полетит. В начале апреля будет объявлен состав основного и дублирующего экипажей для съемок фильма.

- Сейчас технологии достигли сумасшедших вершин. И для того чтобы снять сцены в космосе, совершенно не нужно устраивать такое опасное испытание для актрисы, для режиссера, отправляя их в космос. Все можно снять в павильоне, потом обработать на компьютере. Вспомним «Гравитацию» или ваш же «Салют-7».

- Да, можно снять все на Земле, необязательно куда-то лететь. Но сейчас впервые появилась возможность попробовать честно снять кино в невесомости, без компьютерной графики…

Претендентки на полет в космос проходят жесткий отбор. Фото: Первый канал

Предыстория

Проект «Выбор» - не первая попытка организовать съемки художественного кино в космосе.

В 1997 году Юрий Кара объявил о намерении снять фильм на станции «Мир». Актер Владимир Стеклов прошел медкомиссию и даже стал готовиться к полету в Центре подготовки космонавтов. Но в конце концов Кара не нашел спонсоров для такого необычного предприятия, а отправлять актера за счет государственного бюджета Роскосмос отказался.

Новое рождение идеи съемок «живьем» на МКС возникло после того, как на орбиту c экипажем отправился новый космический корабль Space X Crew Dragon. В интернете поползли будоражащие слухи, что теперь, когда у США снова появились собственные средства доставки астронавтов на борт станции, можно отправить в полет и Тома Круза. И так эту идею стали обсасывать в СМИ, что стало казаться, что полет Круза - дело решенное и вроде бы в 2022 году он отправится на орбиту для участия в боевике. На самом деле ни актер, ни его агент, ни голливудские киностудии никогда не объявляли о таких планах.

Съемку первого в истории фильма в космосе спонсирует Первый канал. Фото: Первый канал

За чей счет банкет?

Полет в космос - штука недешевая. Космические туристы за экспедицию на МКС платили от 25 до 40 миллионов долларов. А вот как будет с нынешним необычным полетом? С одной стороны, актриса и режиссер - не совсем туристы, летят в космос на работу. С другой - из-за их полета на Земле останутся профессиональные космонавты.

- Главкосмос заинтересован в этом полете, потому что он поможет популяризации российской космонавтики, ее современных достижений не только у нас в стране, но и за ее пределами, - рассказал на Радио «КП» генеральный директор акционерного общества «Главкосмос» (это предприятие - «дочка» Роскосмоса, которая занимается продвижением достижений российской космической отрасли на мировом рынке и комплексными космическими проектами) Дмитрий Лоскутов.

- Кто финансирует проект «Выбор»?

- Съемку фильма финансирует Первый канал. В целом же реализация проекта будет осуществляться в рамках нынешней федеральной космической программы, то есть не потребует каких-либо дополнительных средств из федерального бюджета. Наоборот, мы рассчитываем, что проект будет способствовать притоку в отрасль внебюджетных средств за счет развития коммерческих космических полетов. Эта задача была поставлена Главкосмосу в прошлом году. А часть работ, которая включает в себя отбор, подготовку космонавтов - участников проекта, изготовление для них скафандров и ложементов, будет профинансирована Главкосмосом.

Мы также не используем бюджетные средства. Мы вкладываем в этот проект то, что заработали сами.

- В документах Роскосмоса съемки в космосе именуются «научно-популярным проектом». В чем наука?

- Научно-образовательное направление - это одно из направлений работ на российском сегменте МКС. Это и съемки различных познавательных фильмов на борту, что давно делается, и опыт отбора, подготовки непрофессиональных участников космического полета.

Мы еще ни разу не отправляли одновременно двух непрофессиональных участников космического полета. А такая цель стоит - у нас есть задача коммерциализации пилотируемых программ. Кроме того, нужно сокращать сроки подготовки к полету таких участников. Люди обеспеченные не могут позволить себе полгода-год тренироваться в Звездном городке. Сегодня компания Axiom Space, которая предполагает отправлять туристов на МКС на Crew Dragon, предлагает подготовку всего в течение 15 недель. Мы с ЦПК рассчитываем, что уложимся с подготовкой актрисы и режиссера за четыре месяца.

КСТАТИ

Как сообщил Первый канал, съемки фильма не ограничатся только эпизодами на орбите. Досъемки в течение несколько месяцев будут проводиться после возвращения на Землю актрисы и режиссера. Если все будет идти по плану, первый в мире художественный фильм, снятый в космосе, появится на экранах не раньше второй половины 2022 года.

Продюсеры фильма - Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Год вместо полугода

9 марта был объявлен экипаж корабля «Союз МС-18», который должен стартовать к МКС 9 апреля, чтобы сменить наших Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и американку Кэтлин Рубенс. Это будут Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай.

По первоначальному плану эта тройка должна была вернуться в октябре. А им на смену заступить Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и американка Энн МакКлейн. По крайней мере сейчас состав такой. Однако, если в октябре со Шкаплеровым на «Союзе МС-19» полетят актриса и режиссер, Артемьев и МакКлейн останутся на Земле - для них места в корабле нет. Актера и режиссера спустят на «Союзе МС-18» вместе с Олегом Новицким. А Петру Дуброву и Марку Ванде Хай в этом случае придется ждать следующего «Союза» для возвращения на Землю. А он прилетит только в марте - апреле 2022 года.

То, что космонавта и астронавта ждет намного более длительный полет, чем это предполагалось поначалу, подтвердил на Радио «КП» начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов:

- Да, полет будет продленным. Но пока речь не идет о годичном полете, поскольку пока программа до деталей не утверждена.

Не комментирует продление полета своего астронавта и NASA. О том, что Марк будет на орбите больше первоначально запланированного, вообще ничего не говорят американские СМИ. По крайней мере на тот момент, когда писались эти строчки.

И это очень странно. Когда затевался первый годичный полет на МКС - в нем в 2015/2016 годах участвовали Скотт Келли и наш Михаил Корниенко, - шумиха в прессе была страшная. На Земле еще в тот раз оставался «живой образец» - брат-близнец Скотта Марк Келли, и он выполнял дома те же эксперименты, которые делал на орбите брат.

С другой стороны, для NASA такое продление полета на руку. Они хотели провести по крайней мере десять годовых полетов астронавтов, чтобы собрать максимум информации о состоянии человека в длительном полете, прицеливаясь к экспедиции на Марс (в оба конца такая экспедиция может занять минимум 520 суток). И вот теперь появилась возможность провести второй длительный полет.