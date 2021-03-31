Букет с баклажанами и торт, похожий на сникерс

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Обман веществ.

Доктор Зухра Павлова при участии Олеси Носовой

«Обман веществ»

Издательский дом «Комсомольская правда»

В этой книге есть фотография авторов с подписью: «Олеся Носова (46 лет) и доктор Павлова (47 лет)». Тот случай, когда возраст можно не скрывать, а, наоборот, им гордиться: обе выглядят ослепительно и сильно моложе своих лет. О том, как у них получилось этого добиться (и почему не получается у сотен тысяч других женщин, да и мужчин), и идет речь в «Обмане веществ».

Подзаголовок книги гласит: «Почему жир и сахар убивают наше здоровье и молодость и как с этим бороться». Да-да, сахар - белая смерть, и это совсем не так смешно, как хотелось бы: от болезней, связанных с его употреблением, ежегодно умирает огромное количество людей. И множество живет с диабетом и преддиабетом, даже не подозревая об их наличии. При этом привязанность к сладкому - настоящая зависимость, у которой много общего с героиновой. Так как перестать наконец есть конфеты и торты? Зухре Павловой - эндокринологу, практикующему врачу, преподавателю факультета фундаментальной медицины МГУ - этот вопрос задают постоянно, и в книге она дает на него вполне четкие ответы. А заодно предостерегает от употребления чрезмерного количества жиров - в частности, развенчивает популярнейшую ныне кетодиету, на которой можно очень быстро похудеть, а потом огрести кучу проблем со здоровьем (если она проводится не в стационаре под наблюдением врачей)…

Существует, оказывается, такой феномен, как «худые толстяки» - люди, которые выглядят стройными, но на самом деле страдают от скрытого ожирения. Самый опасный висцеральный жир буквально обволакивает их внутренние органы, доставляя кучу неприятностей. Как узнать, сколько в вашем организме висцерального жира? И как с ним бороться? Ведь сбалансировать свое питание - это только полдела. Доктор Павлова дает много других простых и полезных советов, которые помогут сбросить килограммы и приобрести цветущий вид. Это советы неочевидные, о них не пишут в Яндекс.Дзене (например, много ли вы там читали о биоимпедансном анализе? А его надо бы сдать, перед тем как приступить к похудению и оздоровлению организма. А о пользе пиколината хрома слышали?..). В общем, это очень полезная книга, которая может подарить многим людям дополнительные 15 - 20 лет жизни и навсегда избавить их от комплексов по поводу внешнего вида.

Десерты, привет! Сахар, пока!

Екатерина Семибратова

«Десерты, привет! Сахар, пока!»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Книга поможет вам отвыкнуть от белого рафинированного сахара, в котором нет решительно никакой пользы, один только вред. И тратить деньги на покупные сладости вы с ее помощью, скорее всего, постепенно перестанете. Зато начнете готовить десерты сами: от базовых (например, шоколадного бисквита, для которого требуются всего-навсего яйца, какао-порошок и банан) до довольно сложных (вроде торта а-ля «Рафаэлло» или а-ля сникерс - отдаленно похожих на конфеты и батончики, но гораздо более интересных по вкусу и полезных для здоровья).

Попробуйте, например, приготовить несложный чизкейк (в котором всего 126 калорий на 100 граммов) прямо сейчас. Вам понадобится форма для выпечки диаметром 16 см, а еще 400 г творога 5-процентной жирности, 250 г спелых бананов, 100 мл молока, 20 г рисовой муки и 2 яйца. В миске нужно размять творог и бананы. Добавить остальные ингредиенты, измельчить погружным блендером, чтобы получилось однородное тесто. Форму для выпечки смазать маслом. Выложить в нее полученную массу (внимание, запеканка получится высокой). Выпекать при 180 °C в течение 30 минут.

Душевное искусство убеждения

Джейсон Харрис

«Душевное искусство убеждения»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Джейсон Харрис - руководитель креативного рекламного агентства Mekanism. Его профессия - убеждать людей в том, что им нужно приобрести тот или иной продукт. А в наш век фейковых новостей и телефонного мошенничества это очень сложно. Поэтому Джейсон придумал свой способ делать так, чтобы человеку доверяли, и считает, что с его помощью можно убедить кого угодно в чем угодно (с ним согласны в Гарвардской школе бизнеса, где сегодня преподаются его методы).

В принципе его концепцию можно объяснить с помощью четырех прилагательных: чтобы люди тебе верили и к тебе тянулись, нужно быть настоящим, щедрым, чутким и душевным. Легко сказать и трудно сделать. Как стать самим собой, то есть проявить свои лучшие качества, превратиться в по-настоящему оригинального, яркого и самобытного человека? Как стать блестящим рассказчиком, умеющим захватить аудиторию своей историей? Как быть позитивным? Как научиться понимать и уважать других людей и добиться того, чтобы они отвечали тем же? В общем, как вы уже поняли, книга Харриса пригодится отнюдь не только рекламщикам и продавцам.

Ад: История идеи и ее земные воплощения

Скотт Брюс

«Ад: История идеи и ее земные воплощения»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Ни больше ни меньше - путеводитель по преисподней. Профессор истории Фордхемского университета, специалист по Средним векам Скотт Брюс составил антологию представлений об аде, бытовавших среди людей начиная с античности и заканчивая ХХ веком. Между прочим, и сегодня, согласно соцопросам, 58% совершеннолетних жителей Америки верят в существование места, «где вечно наказывают тех, кто при жизни поступал плохо и умер, не покаявшись».

Брюс отважно проводит читателя сквозь царства мертвых, которых боялись древние египтяне, греки и римляне, подробно останавливается на «Божественной комедии» Данте и при этом вспоминает множество текстов, о которых вы, скорее всего, никогда и не слышали. Например, жуткое «Видение Тундала», написанное неизвестным ирландским монахом в 1149 году, - о рыцаре, чья душа временно отошла от тела, чтобы в сопровождении ангела Господня увидеть адские муки. «Множество душ падало на железную жаровню, и они горели до тех пор, пока не становились жидкими, как жир на сковороде. Затем их вытягивали через железную решетку, как воск через ткань, и восстанавливали в форму, чтобы затем снова бросить в огонь» - это наказание для убийц. А еще Тундал перенес укусы бешеных псов, медведей, львов, змей и бесчисленного множества неизвестных чудовищ, удары бесовских плетей, пытку огнем, суровым холодом, серным зловонием, кромешной тьмой, потоками огненных слез, различными бедами и скрежетом зубовным… Впрочем, заканчивает свою книгу Брюс описанием совсем других адов - в них нет ни львов, ни серы, но они случились в нашем мире: это нацистские концлагеря, атомная бомбардировка Хиросимы и страдания человека, осужденного на пожизненное заключение в одиночной камере.

Букетный период

Ульяна Шефф

«Букетный период»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Искусство составления букетов - древнее и почтенное. А еще очень увлекательное. Ульяна Шефф десять лет проработала в офисе, прежде чем это осознать и переключиться на флористику полностью. И сейчас жалеет, что не сделала этого раньше и что ей своевременно не попалась в руки книга вроде «Букетного периода», в итоге пришлось писать такую книгу самой.

С ее помощью вы научитесь собирать букеты, используя специальные инструменты (вроде флористической губки, когда-то случайно изобретенной в Дании и раньше использовавшейся в авиастроении). Причем в этих букетах могут быть не только цветы, а, например, лук или лимоны, клубника или зефир, капуста или грибы, пряные травы или гранаты. Это называется фуд-флористикой, и источники ее лежат в далеком прошлом (вспомните голландские натюрморты XVII века). В ХХ веке направление возродилось во многом благодаря великой флористке Констанции Спрай, оформлявшей, помимо прочего, свадьбу королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Она считала, что капустный лист или пучки петрушки могут украсить дом не хуже орхидей. Точно так же доказывает это в своей книге и Ульяна, предлагающая поражать букетами с применением, например, баклажанов или киви.