Букет с баклажанами и торт, похожий на сникерс

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Фото: Shutterstock
Обман веществ.
Издательский дом «Комсомольская правда»
В этой книге есть фотография авторов с подписью: «Олеся Носова (46 лет) и доктор Павлова (47 лет)». Тот случай, когда возраст можно не скрывать, а, наоборот, им гордиться: обе выглядят ослепительно и сильно моложе своих лет. О том, как у них получилось этого добиться (и почему не получается у сотен тысяч других женщин, да и мужчин), и идет речь в «Обмане веществ».
Подзаголовок книги гласит: «Почему жир и сахар убивают наше здоровье и молодость и как с этим бороться». Да-да, сахар - белая смерть, и это совсем не так смешно, как хотелось бы: от болезней, связанных с его употреблением, ежегодно умирает огромное количество людей. И множество живет с диабетом и преддиабетом, даже не подозревая об их наличии. При этом привязанность к сладкому - настоящая зависимость, у которой много общего с героиновой. Так как перестать наконец есть конфеты и торты? Зухре Павловой - эндокринологу, практикующему врачу, преподавателю факультета фундаментальной медицины МГУ - этот вопрос задают постоянно, и в книге она дает на него вполне четкие ответы. А заодно предостерегает от употребления чрезмерного количества жиров - в частности, развенчивает популярнейшую ныне кетодиету, на которой можно очень быстро похудеть, а потом огрести кучу проблем со здоровьем (если она проводится не в стационаре под наблюдением врачей)…
Существует, оказывается, такой феномен, как «худые толстяки» - люди, которые выглядят стройными, но на самом деле страдают от скрытого ожирения. Самый опасный висцеральный жир буквально обволакивает их внутренние органы, доставляя кучу неприятностей. Как узнать, сколько в вашем организме висцерального жира? И как с ним бороться? Ведь сбалансировать свое питание - это только полдела. Доктор Павлова дает много других простых и полезных советов, которые помогут сбросить килограммы и приобрести цветущий вид. Это советы неочевидные, о них не пишут в Яндекс.Дзене (например, много ли вы там читали о биоимпедансном анализе? А его надо бы сдать, перед тем как приступить к похудению и оздоровлению организма. А о пользе пиколината хрома слышали?..). В общем, это очень полезная книга, которая может подарить многим людям дополнительные 15 - 20 лет жизни и навсегда избавить их от комплексов по поводу внешнего вида.
Десерты, привет! Сахар, пока!
Издательский дом «Комсомольская правда»
Книга поможет вам отвыкнуть от белого рафинированного сахара, в котором нет решительно никакой пользы, один только вред. И тратить деньги на покупные сладости вы с ее помощью, скорее всего, постепенно перестанете. Зато начнете готовить десерты сами: от базовых (например, шоколадного бисквита, для которого требуются всего-навсего яйца, какао-порошок и банан) до довольно сложных (вроде торта а-ля «Рафаэлло» или а-ля сникерс - отдаленно похожих на конфеты и батончики, но гораздо более интересных по вкусу и полезных для здоровья).
Попробуйте, например, приготовить несложный чизкейк (в котором всего 126 калорий на 100 граммов) прямо сейчас. Вам понадобится форма для выпечки диаметром 16 см, а еще 400 г творога 5-процентной жирности, 250 г спелых бананов, 100 мл молока, 20 г рисовой муки и 2 яйца. В миске нужно размять творог и бананы. Добавить остальные ингредиенты, измельчить погружным блендером, чтобы получилось однородное тесто. Форму для выпечки смазать маслом. Выложить в нее полученную массу (внимание, запеканка получится высокой). Выпекать при 180 °C в течение 30 минут.
Душевное искусство убеждения
Издательский дом «Комсомольская правда»
Джейсон Харрис - руководитель креативного рекламного агентства Mekanism. Его профессия - убеждать людей в том, что им нужно приобрести тот или иной продукт. А в наш век фейковых новостей и телефонного мошенничества это очень сложно. Поэтому Джейсон придумал свой способ делать так, чтобы человеку доверяли, и считает, что с его помощью можно убедить кого угодно в чем угодно (с ним согласны в Гарвардской школе бизнеса, где сегодня преподаются его методы).
В принципе его концепцию можно объяснить с помощью четырех прилагательных: чтобы люди тебе верили и к тебе тянулись, нужно быть настоящим, щедрым, чутким и душевным. Легко сказать и трудно сделать. Как стать самим собой, то есть проявить свои лучшие качества, превратиться в по-настоящему оригинального, яркого и самобытного человека? Как стать блестящим рассказчиком, умеющим захватить аудиторию своей историей? Как быть позитивным? Как научиться понимать и уважать других людей и добиться того, чтобы они отвечали тем же? В общем, как вы уже поняли, книга Харриса пригодится отнюдь не только рекламщикам и продавцам.
Ад: История идеи и ее земные воплощения
Издательство «Альпина нон-фикшн»
Ни больше ни меньше - путеводитель по преисподней. Профессор истории Фордхемского университета, специалист по Средним векам Скотт Брюс составил антологию представлений об аде, бытовавших среди людей начиная с античности и заканчивая ХХ веком. Между прочим, и сегодня, согласно соцопросам, 58% совершеннолетних жителей Америки верят в существование места, «где вечно наказывают тех, кто при жизни поступал плохо и умер, не покаявшись».
Брюс отважно проводит читателя сквозь царства мертвых, которых боялись древние египтяне, греки и римляне, подробно останавливается на «Божественной комедии» Данте и при этом вспоминает множество текстов, о которых вы, скорее всего, никогда и не слышали. Например, жуткое «Видение Тундала», написанное неизвестным ирландским монахом в 1149 году, - о рыцаре, чья душа временно отошла от тела, чтобы в сопровождении ангела Господня увидеть адские муки. «Множество душ падало на железную жаровню, и они горели до тех пор, пока не становились жидкими, как жир на сковороде. Затем их вытягивали через железную решетку, как воск через ткань, и восстанавливали в форму, чтобы затем снова бросить в огонь» - это наказание для убийц. А еще Тундал перенес укусы бешеных псов, медведей, львов, змей и бесчисленного множества неизвестных чудовищ, удары бесовских плетей, пытку огнем, суровым холодом, серным зловонием, кромешной тьмой, потоками огненных слез, различными бедами и скрежетом зубовным… Впрочем, заканчивает свою книгу Брюс описанием совсем других адов - в них нет ни львов, ни серы, но они случились в нашем мире: это нацистские концлагеря, атомная бомбардировка Хиросимы и страдания человека, осужденного на пожизненное заключение в одиночной камере.
Букетный период
Издательский дом «Комсомольская правда»
Искусство составления букетов - древнее и почтенное. А еще очень увлекательное. Ульяна Шефф десять лет проработала в офисе, прежде чем это осознать и переключиться на флористику полностью. И сейчас жалеет, что не сделала этого раньше и что ей своевременно не попалась в руки книга вроде «Букетного периода», в итоге пришлось писать такую книгу самой.
С ее помощью вы научитесь собирать букеты, используя специальные инструменты (вроде флористической губки, когда-то случайно изобретенной в Дании и раньше использовавшейся в авиастроении). Причем в этих букетах могут быть не только цветы, а, например, лук или лимоны, клубника или зефир, капуста или грибы, пряные травы или гранаты. Это называется фуд-флористикой, и источники ее лежат в далеком прошлом (вспомните голландские натюрморты XVII века). В ХХ веке направление возродилось во многом благодаря великой флористке Констанции Спрай, оформлявшей, помимо прочего, свадьбу королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Она считала, что капустный лист или пучки петрушки могут украсить дом не хуже орхидей. Точно так же доказывает это в своей книге и Ульяна, предлагающая поражать букетами с применением, например, баклажанов или киви.