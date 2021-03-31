Цвет России

Водопад Поор-Порог в Карелии. 1916 г. Фото: С. М. ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ

Один из престижнейших фотоконкурсов в мире проходит уже в шестой раз и всегда чем-нибудь удивляет. В этом году «Самая красивая страна» предложила сложную, но почетную задачу - помериться талантом с классиком русской цветной фотографии Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.

Легендарный фотограф Сергей Прокудин-Горский (1863 - 1944). Фото: Wikimedia Commons

Живой архив

В номинации «Живой архив» нужно было (да и сейчас еще не поздно - работы принимаются до 5 апреля) повторить съемку мест, которые мастер запечатлел в начале ХХ века. Пожалуй, это самая удивительная номинация конкурса, поскольку в данном приеме присутствует не только связь времен, но и настоящая магия...

Магия есть и в работах самого Прокудина-Горского. Об этом в эфире совместной программы РГО и Радио «КП» рассказала профессор Светлана Гаранина, которая изучает историю творчества русского фотографа полвека!

Сергей Михайлович стал пионером в цветной, как тогда выражались, светописи не только как талантливый фотограф, но и как блестящий химик. Именно он сумел приспособить немецкое изобретение к реальной жизни. Ведь до него выдержка цветного снимка составляла несколько часов! Новый состав для фотопластин сократил время экспозиции до пары секунд (Менделеев по праву гордился таким учеником)! Появилась возможность снимать не только статичные виды, но и - наконец-то! - людей. Ну разве не магия?

Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер сто лет тому назад. Фото: С. М. ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ

Фотографическая широта

И Прокудин-Горский начинает активно снимать столичные виды. Причем так активно, что в Петребрге становится тесновато столь широкой творческой натуре. А не замахнуться ли на фотолетопись целой империи? Идея на первый взгляд безумная! Тысячи километров, разный климат, отсутствие дорог... А тащить на себе необходимо не только громоздкий фотоаппарат - требовалась настоящая лаборатория. И тут на помощь пришло Императорское Русское географическое общество, членом которого состоял Сергей Михайлович. Руководство РГО сумело увлечь проектом царскую семью. В итоге ученый получает не только значительные средств, но и новейшие средства передвижения: автомобиль, ллииччнныыйй железнодорожный вагон и даже свой пароход!

Дети в Белозерске. 1909 г. Фото: С. М. ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ

До самых до окраин

Начинается первая в мире фотоэкспедиция. Прокудин-Горский снимает от Петербурга до Тобольска, от Мурманска до Туркестана, в кадр попадают бедняки и богачи, для истории сохраняются изображения природы и техники...

Несколько тысяч стеклянных фотопластин с уникальными видами становятся восхитительным итогом этой тяжелой, но увлекательной поездки. Слава не только общероссийская - всемирная!..

Но... все резко обрывается с приходом лихого 1917 года. Ученый стал одним из многих гениев, которых потеряла родина.

Прокудин-Горский уезжает за границу, забрав с собой значительную часть архива (в итоге она попала в Библиотеку конгресса США). Остатки прячет в тайнике, который до сих пор не найден...

Но сохранившиеся снимки мы можем не только посмотреть на сайте photo.rgo.ru, но и попробовать повторить...

Узнаете? Так выглядело крымское «Ласточкино гнездо» в 1910-х. Фото: С. М. ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ

Искусство на века

В 1906 году, уговаривая Льва Толстого сфотографироваться, Сергей Прокудин-Горский пишет: «...Эти изображения вечны - не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может».

Толстой согласился позировать. Так сошлись два гения - литературы и фотографии. И не расстаются до сих пор - цветной снимок Льва Николаевича, сделанный Сергеем Михайловичем, стал классикой. Навечно.