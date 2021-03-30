Мытищинского стрелка не смогли выкурить огнеметом

Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке "Новые Вешки". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Штурм частного дома в Вешках, откуда отстреливался 61-летний Владимир Богданов, окончился пожаром. Задержать стрелка не удалось. Не исключено, что он погиб во время пожара.

По словам местных жителей мужчину считали криминальным авторитетом. Говорят, что в последнее время он занимался торговлей и строительством, а потом был учредителем нескольких частных охранных предприятий.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, один из сотрудников СОБРа был ранен в ногу из огнестрельного оружия.

Сотрудники правоохранительных органов подтягиваются к дому Барданова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Не исключено, что Богданов не имел цели убивать. По информации сотрудников правоохранительных органов на Богданова обратили внимание, когда он стал закупать патроны. Тогда его и заподозрили в торговле оружием и решили проверить, как он их хранит. Ходили слухи, что пенсионер тронулся умом и стал активно готовиться к какой-то войне.

- При попытке оперативников зайти на территорию владения (они зачитали ордер на обыск) хозяин дома стал сразу стрелять и бросил две гранаты, - сообщила представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петренко.

Как стало известно "Комсомолке" хозяин дома хранил несколько ружей с оптикой, в частности карабин "Тигр". Потому, ему удавалось вести прицельную стрельбу на значительную дистанцию. Проникнуть даже на территорию дома было не просто.

Вспышка в окне горящего дома, в котором забаррикадировался Владимир Барданов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Другая часть двора дома была защищена зоопарком с хищниками, среди которых оказались обезьяны, тигры, медведи и рыси.

В ответ на очередные броски гранат сотрудники Росгвардии применили огнемет. Гранатомет не использовали, так как была велика вероятность поражения в населенном пункте других домов, из которые могли вести съемку журналисты. А штурм шел так аккуратно и долго, так как не было задачи уничтожить стрелка (это мог сделать снайпер в любой момент).

Сотрудники Росгвардии до последнего пытались сохранить жизнь пенсионеру, чтобы с ним могли работать следователи. Но похоже, что это уже не входило в планы стрелка.

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