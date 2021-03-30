Коллеги о Татьяне Андросенко, главреде «Мурзилки»: "Бескорыстная и человеколюбивая"

Татьяна Андросенко. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Главный редактор и генеральный директор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко умерла после продолжительной болезни. Она руководила любимым детским изданием 35 лет.

Коллеги в один голос отзываются о Татьяне Филипповне, как о чрезвычайно сердечном и заботливом человеке:

- Абсолютно бескорыстная, человеколюбивая. Помогала всем и всегда: художникам, писателям, ветеранам, молодым авторам. Старалась мотивировать людей, объявляла благодарности. Хлопотала, чтобы сотрудники получали звания, награды.

Для многих своих сотрудников Андросенко стала чуть ли не матерью. Сами подчиненные говорят, что к писателям и художникам она относилась, как к собственным детям. Шутка ли руководить главным детским изданием страны. Она вместе с редакцией прошла через смутные 90-е, когда искать бумагу для печати приходилось чуть ли не поштучно.

— Журнал тогда выжил только за счет таланта Татьяны Филипповны, ее энергии, задора. Многие редакции закрылись, а «Мурзилка» продолжал выходить, даже несмотря на отсутствие интереса со стороны рекламодателей.

Именно под руководством Татьяны Андросенко «Мурзилка» перестал быть просто журналом, а превратился в полноценный медиапроект: знаменитый желтый персонаж обзавелся своим каналом на YouTube и прописался в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Главными жизненными принципами Татьяны Филипповны были теплота и доброта. Коллеги отмечают — она была абсолютно неконфликтным человеком. Родом из украинского села, она многое умела делать своими руками, прекрасно готовила, была очень хлебосольной. Поддерживала родственников на Украине, сохранила с земляками хорошие отношения.

Как вспоминают сотрудники, главред никогда не унывала, не говорила о своих болезнях. Хотя многие знали или догадывались об этом. До последнего была на посту.

Татьяна Андросенко удостоена звания заслуженного работника культуры РФ, ей был вручен ордена Почета. Была членом Союза писателей России, и членом Союза журналистов Москвы. Она ушла 29 марта, на 75-м году жизни.