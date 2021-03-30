«США перестали бы существовать»: американцы смоделировали войну с Россией и пришли в ужас

Пентагон и его аналитические службы время от времени моделируют возможную войну, в том числе, и с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже давно известно, что Пентагон и его аналитические службы время от времени моделируют возможную войну с Россией и другими странами. До поры, до времени это держится в строжайшем секрете, а потом все-таки перестает быть тайной. То проболтается один из разработчиков такого плана, то иностранный агент добудет такую информацию, а то и наша разведка за рубежом выведает коварные замыслы врага.

Тут стоит вспомнить, что еще во времена СССР США планировали нанести по нашей стране 58 ядерных ударов. Но вот стало известно, что сравнительно недавно (в 2014 году) американские генералы решили еще раз поиграть в "ядерную войнушку" с Россией - провели грандиозные командно-штабные учения (КШУ) с красноречивым названием «Bear Spear» («Рогатина на медведя»).

Обзорный аналитический материал об этом при весьма странных обстоятельствах выпорхнул из недр Пентагона и уже превратился в "перченую сенсацию".

И в чем же был смысл того кровожадного КШУ?

ЯДЕРНАЯ РОГАТИНА

Тогда было решено обкатать вошедшую в моду концепцию быстрого глобального удара. Президент США Барак Обама не раз хвастался этой концепцией, стращая мир тем, что американские ракеты могут в течение часа ударить по любой точке земного шара.

Так вот, американские военные похваляются, что те учения 2014 года были одними из самых крупных в 2000-х годах.

А сценарий их был таким.

Существует некое Евроазиатское государство по названию «Usira» (из этих букв легко можно составить «Rusiа", - ВБ), которое располагается на территории России. Это государство отказывается поставлять в Евросоюз энергоносители, используя их для политического шантажа. Военно-морской флот этой самой "Usira" блокировал флот НАТО, который вышел для военной помощи «третьему государству» в спорной акватории.

В «третьем государстве" проходят массовые анти-усирийские протесты, после чего "Usira" угрожает применением военной силы. Войска НАТО вынуждены перейти к более активным действиям.

США наносят массированный удар по "Usira" высокоточным оружием. Бьют по стационарным ракетным шахтам противника, по штабам, по заглубленным командным пунктам. При этом используются проникающие боевые части крылатых ракет, противобункерные бомбы В61-11 и даже ядерные боеприпасы малой мощности.

Однако, в ходе имитации этой атаки (по расчетам самих же спецов США) получился облом. Россия дала сдачи (или по-другому - нанесла ответный удар и "неприемлемый ущерб" американцам).

ПРИЧИНЫ ОБЛОМА

Ну и в чем же причины?

Стратеги Пентагона считают, что их было три:

1. Это агентурная работа противника на территории США, в ходе которой ему стало известно о возможности проведения такой операции. Однако агентуре не были известны ни причины, побуждающие к ее началу, ни точное количество и тип задействованных вооружений. Противник, несмотря на недостаток информации, смог провести подготовку средств ПРО и ПВО, мобилизационных и эвакуационных ресурсов, защитных сооружений и стратегических ядерных сил.

2. Это существование системы, недоступной для поражения противобункерным оружием (включая носители ядерных боеприпасов). После высокоточного удара система "Мертвая рука" произвела запуск командных ракет, передавших команды на использование оставшимся в строю стратегических ядерных сил (около 30% от начального состава).

3. Это использование противником специальных групп и средств, позволивших через десяток минут после начала операции атаковать и нарушить работу общественных, государственных и специальных компьютерных систем, контролирующих транспортную, финансовую и энергетическую деятельность США.

ПОРВАННЫЙ ЗОНТИК

Ну а дальше "модераторы" таких учений пришли к выводу, что использование противником ракетно-ядерного оружия с нынешними характеристиками, позволило прорвать систему ПРО и уничтожить как инфраструктуру и военные объекты, так и около 100 млн. гражданского населения США. Как централизованное государство США перестали бы существовать, утратив 4/5 всей гражданской и промышленной инфраструктуры. Хуже было только в Европе, где уровень разрушений достиг 90%.

А основную роль в такой ситуации сыграл подводный флот "Usira" (читай- России), несмотря на уничтожение его значительной части в открытом океане (около 1/3). Наиболее разрушительными стали залпы атомных субмарин, произведенные с Северного полюса и вблизи территорий США. Ущерб от межконтинентальных ракет противника составил около 30%.

ТРАУРНЫЕ ИТОГИ

В американском обзоре отмечается, что проанализированная тактика и стратегия атаки в итоге привела к массированному ракетно-ядерному обмену между "Usira" и США. А в результате оба государства получили тот же самый "неприемлемый ущерб".

Общее количество погибших в результате операции и ответного удара превысило 400 млн. человек.

Причем, под раздачу ядерной войны попал и Китай, по которому США нанесли "ослабляющий превентивный ядерный удар". При этом количество погибших китайцев не оценивалось.

ГЕНЕРАЛЫ ИГРАЮТ В ВОЙНУШКУ НЕ ПО-ДЕТСКИ

Несмотря на банальный сценарий разыгранной (пока на бумаге) американцами ракетно-ядерной войны с Россией (давайте называть вещи своими именами!), не часто такое случается, что тамошние стратеги приходят к столь печальному для США выводу. Чаще всего такая аналитика заканчивается победоносным барабанным боем. А здесь вывод более чем очевиден: полезем с "Рогатиной на медведя", - получим по рогам. Итог: ради чего тогда затевать войну? Ведь "неприемлемый ущерб" - это еще очень мягко сказано. Это (фактически) конец существованию США.

Конечно, в такой схватке и России достанется. Но тогда возникает прямой, как лом, вопрос: а ради чего затевать войну? Чтобы США от Канады до Мексики, а Россия - от Урала до Мурманска превратились в ядерную пустыню? Но ведь в Пентагоне все-таки сидят здравые стратеги, а не болеющие глубокой деменцией политики Белого дома с ядерной кнопкой под задницей. Некоторые военные эксперты, прочитавшие американский сценарий войны с Россией, наверняка найдут в нем моменты самонадеянной агрессивности, а то и детской наивности. Ну какой трезвоумный человек (даже далекий от военных дел) вам скажет, что после нанесения какого-то странного "ослабляющего превентивного удара" США по Китаю, тот смиренно примет такую кару? Как бы потом китайские стратегические ракеты не вспахали огород у Белого дома?...

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