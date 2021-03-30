Стрельба в поселке в Мытищах. Главное

Стрельба в поселке в Мытищах. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД попытались задержать мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия в коттеджном поселке Вешки в Мытищах. При попытке обыска мужчина оказал правоохранителя ожесточенное сопротивление, забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.

- Стрелявший по силовикам мужчина - 61-летний житель коттеджного поселка Владимир Барданов, генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству;

- Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление об обыске, после чего мужчина начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросаться гранатами. В общей сложности он использовал около 20 гранат;

- Силовики начала штурм здания, привлекли ОМОН и СОБР, на место прибыла бронетехника;

- В доме на момент начала стрельбы находились ребенок и трое взрослых, - родственники открывшего стрельбу мужчины. Затем они покинули дом;

- Барданов устроил взрыв, в результате чего начался пожар. Через некоторое время с места происшествия раздалось еще несколько взрывов;

- В ходе операции один спецназовец получил огнестрельное ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает;

- В доме начался сильный пожар, Владимир Барданов остался в горящем здании;

- Через некоторое время пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 60 квадратных метров;

- Позже тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье, нашли в его сгоревшем коттедже;

- СК по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД возбудил уголовное дело, Бастрыкин поставил на контроль расследование дела. Ход расследования также взяла на контроль прокуратура.

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