«Переборщила с пластикой»: 67-летняя Люба Успенская показала, как выглядит без фотошопа

Любовь Успенская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Инстаграме и в жизни артисты порой выглядят, как два совершенно разных человека. Не исключение и Люба Успенская.

Правда, справедливости ради, в свои 67 Люба является обладательницей стройных форм, которым бы позавидовали бы даже юные красотки. Стройные ножки, тонкая талия -Любовь сохранила отличную фигуру. А это, безусловно, огромный труд.

Любовь Успенская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но блогеры, увидев фото звезды с одного из последних мероприятий, посчитали, что Любовь переборщила с «уколами красоты» и пластикой. Кстати, на рауте звезду сопровождал молодой и красивый мужчина. Как потом выяснилось, директор артистки.

Впрочем, косметолог Марта Орлова считает, что певица прекрасно выглядит и делает все возможное для поддержания красоты и молодости.

Любовь Успенская в компании директора певицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Любовь Успенская прекрасно выглядит для своих лет. Несмотря на специфику строения лица, с годами ее образ стал нежнее и привлекательнее, - сказала kp.ru косметолог Орлова. - Видно, что у артистки было много контурной пластики, что стабильно вводился ботулотоксин, много результатов хирургического вмешательства (пластика век и подтяжка), но, как следствие, для своих лет без макияжа звезда выглядит великолепно. Она настолько все правильно делает и с любовью ухаживает за собой, что советов здесь дать негде, тут надо брать пример. Я уже молчу о фигуре. Такие ноги и талия есть не у всех 30-летних.

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