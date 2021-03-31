Фавориты – это не про нас: сборная России неожиданно проиграла Словакии

. Фото: REUTERS

В третьем отборочном матче ЧМ-2022 сборная России уступила Словаки – 1:2. Команда Черчесова упустила супершанс остаться единоличным лидером своей группы Н. Теперь нас догнала Хорватия, у обеих команд – по 6 очков. И самое главное, сборная России и Станислав Черчесов через три дня после удачного матча со Словенией, снова превращается в мишень для критики. И будет под прицелом вплоть до Евро-2020(1).

САМЫЙ СОННЫЙ ТАЙМ

Поразительно, насколько сборная России не умеет быть фаворитом. Как только какой матч, в котором команда Черчесова должна показать свой класс и на нем обыграть объективно более слабого соперника, начинаются проблемы. Пропадает все – скорость, самоотдача, стремление лететь вперед и совершать невозможное. Взамен приходят вальяжность, желание пощадить себя, и не потратить лишнюю толику сил. Так со сборной России и случилось в матче против Словакии. Той самой, что только что чуть не проиграла Мальте.

Для начала сборная России выдала самый сонный тайм года. Так тоскливо не было со времен товарищеского матча с Молдавией. Может быть дело в том, что тренерский штаб Черчесова решил выпустить точно тот же состав, что начинал игру со Словенией, и замученные в Сочи игроки за три дня так и не пришли в себя. Все было медленно, тягуче и печально. А на 38-й минуте словаки получили право на свой фирменный угловой, и защитник «Интера» Шкриньяр отличным ударом головой открыл счет – 1:0.

СОБОЛЕВ И ДЗЮБА СЫГРАЛИ ВМЕСТЕ

За что, кстати, ему огромное человеческое спасибо. Иначе сборную России было бы не разбудить. А так еще до перерыва Головин-Фернандес организовали единственный момент сборной России за тайм. Да и потом матч Словакия Россия стал хоть чем то напоминать футбол, а не мертвый час в пионерском лагере.

Встрепенулся и тренерский штаб Черчесова. Убрали выжатого Жиркова, выпустили Мостового. А когда через 20 минут стал понятно, что этот план тоже провалился, на поле вместо игрока «Зенита» появился Соболев. И дело пошло.

. Фото: REUTERS

Сборная России буквально шла напролом через центр. До парней Черчесова наконец дошло, что эстетика сонной тики-таки здесь не работает. Нужен грубый взлом, через центр, через силовое давление. И в конце концов он сработал – Марио Фернандес в центре штрафной через несколько рикошетов все-таки заколупал мяч в словацкие ворота – 1:1.

Казалось, тут сборная России и додавит соперника. Но не тут то было. Сонная оборона снова проспала словацкую атаку, Роберт Мак совершил рейд по тылам, и ювелирно пробил сквозь частокол ног – 2:1. И 15 минут чтобы спасти матч.

СНОВА ЗАГНАЛИ СЕБЯ ПОД ПРЕСС КРИТИКИ

Эти четверть часа на сборную России было приятно смотреть. Мощь, желание, огонь в глазах, и моменты у чужих ворот… И моменты стали возникать один за другим. Как не забил Дзюба? Как Головин не замкнул дальнюю штангу? А следом за этим другие вопросы: почему всего этого не было в первый час игры? Почему сначала нужно получить чувствительный подзатыльник, и только после этого начать играть в футбол. А потом жалеть, что времени не хватило.

Так команда Черчесова не только потеряла очки в матче, где должна была их набирать. Она упустила шанс готовиться к Евро-2020(1) в спокойной обстановке. Отборочный турнир к ЧМ-2022 берет паузу до осени. А сейчас у команды впереди подготовка к чемпионату Европы. И эти два с половиной месяца сборная России опять будет слушать, что в ней не так, какая она кривая и косая и в чем не прав Черчесов.

Но может быть это и к лучшему. Так футболисты сборной России не будет считать себя фаворитом. А чувство вины у наших игроков, как показывает история, - лучшая мотивация.

Результаты матчей 3-го тура: Словакия – Россия – 2:1, Кипр – Словения – 1:0, Хорватия – Мальта – 3:0. Положение команд: Хорватия, Россия – по 6 очков, Словакия – 5, Кипр – 4, Словения – 3, Мальта – 1.