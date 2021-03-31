Станислав Черчесов высказался после поражения от Словакии

Станислав Черчесов. Фото: REUTERS

Наставник сборной России Станислав Черчесов после матча, в котором его команда потерпела неожиданное поражение от Словакии – 1:2, отдал должное сопернику. Но при этом российский тренер дал понять, что в некотором смысле нашей сборной не повезло.

- Мы знаем, чем хороши словаки, - рассказал Черчесов. - Мы знаем, что они сильны на стандартных положениях и готовились к этому. Но к сожалению для нас угловой, с которого мы пропустили гол, перевернул игру. Потом мы поменяли систему, потом еще раз поменяли, вышли свежие игроки, мы оказывали давление, забили отличный гол, но опять сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч. Простых игр не бывает, нюансы решают все. Словаки оказались удачливее, в каком то смысле им повезло. У нас же осталось неудовлетворение. Некоторые вещи, о которых мы говорили, не были реализованы. Есть неудовольствие, что команда боролась до конца, но очков мы не набрали.

Кроме того Черчесов рассказал с чем связана обратная замена Мостового. Молодой полузащитник «Зенита» после перерыва появился на поля, а менее через 20 минут был заменен обратно.

- Нам нужно было поменять система на двух нападающих с ромбом посередине. А при игре с ромбом для него не было позиции. Понимаю, неприятный момент Но мне надо было реагировать на ситуацию.

В группе Н, где играет сборная России, все команды теряют очки. Та же Словакия в предыдущем матче сыграла вничью с Мальтой, а Словения после победы над Хорватией, сначала уступила России, а потом и Кипру.

- Когда группа только формировалась, мы уже поняли, что она очень ровная. Каждый у каждого может отнимать очки. Каждая игра непростая не только для нас или хорватов. Проходных игр не бывает. Многое решают нюансы. Мы хотели набрать очки в матче со Словакией, - заметил главный тренер сборной России.

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