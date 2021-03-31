Настя Ивлеева рассказала о своем главном страхе: «Я боюсь потерять Леху»

Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились в 2019 году, мало кто всерьез верил в прочность их союза. Но прошло уже немало времени, и брак Насти и Алексея Узенюка (настоящее имя музыканта) становится только крепче. В беседе со своим давним другом, телеведущим Эльдаром Джараховым для его YouTube-шоу «Джарахов» Ивлеева призналась, что один из ее главных страхов – это страх потерять мужа. Кроме любимого мужчины звезда «Орла и решки» боится потерять свою популярность.

- У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь, - рассказала Ивлеева.

Телеведущая призналась, что их отношения с мужем не омрачают бытовые проблемы. Они оба – достаточно занятые люди, поэтому стараются не тратить свое время на подобные мелочи.

- Что меня бесит в Лехе? Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи… У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, когда я говорю: «Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно». И все это на фоне братанской любви и дружбы, - призналась блогерша.

Телеведущая призналась, что больше всего боится потерять мужа. Фото: Инстаграм.

Из-за плотного графика и насыщенной событиями жизни оба супруга воспринимают свой дом как место, где можно по-настоящему расслабиться и обменяться эмоциями. Спустя почти два года брака им удается открывать друг в друге новые стороны.

- Я обожаю свою работу. Это мой приоритет. Когда у меня был день рождения, я вышла в образе и заметила, как Леша обалдел. Он подошел ко мне: «Я увидел тебя в новом амплуа. Не знал, что ты на это способна! Откуда ты берешь на это силы?». Это меня мотивирует. Мы постоянно друг друга подначиваем, даем какого-то пинка, - говорит Ивлеева.

30-летняя блогерша считает, что сейчас она на пике своей карьеры и формы. У нее много проектов, которые она собирается воплотить в жизнь, недавно она снялась обнаженной для «Плейбоя». Настя считает себя самодостаточной, реализовавшейся женщиной, и то, что у нее появился такой мужчина как Элджей, она считает еще одним признаком своей силы.

- Когда я начала узнавать себя, развивать свои сильные стороны и определила свой вектор, появился мужчина, который влетел, чем-то меня зацепил и плывет со мной дальше по течению. Я не ищу кого-то. Мне вообще плевать. Ты настолько в себе уверена, что вся твоя жизнь не крутится вокруг того, чтобы найти мужчину, - признается Настя.

К слову, окружение Ивлеевой далеко не сразу приняло Элджея. Подруга Насти и ее соведущая по шоу «Орел и решка» Юлия Коваль пришла в ужас, когда узнала, что Ивлеева встречается с Элджеем. В своих клипах Алексей неизменно предстает в образе плохого парня, который употребляет запрещенные вещества и совершенно не уважает девушек. Артист не производит впечатление интеллектуала, и тем более не похож на мужчину мечты, которому можно доверять. Поэтому когда Ивлеева рассказала подруге, что ее парень – Элджей¸ Коваль посоветовала ей немедленно порвать с возлюбленным.

Настя считает, что они с Лешей - родственные души. Фото: Инстаграм.

- Когда я узнала, что Настя встречается с Элджеем, я сказала ей убегать, блокировать все его номера. Мне казалось, что он не самый лучший парень, что таких следует избегать, - рассказывала Юлия в эфире программы «Вечерний Ургант».

Но Настя не стала слушать советов подруги. Ее роман с Алексеем развивался стремительно. А когда Ивлеева познакомила Юлю с Элджеем, та пришла к выводу, что он совсем не такой, каким его считают по его клипам.

- Когда я познакомилась с Лешей лично, я поняла, что он совсем не такой, каким кажется. На полном серьезе, это один из самых достойных парней, которых я знаю, - рассказала Коваль.