Россия сыграла против Словакии Фото: REUTERS

В словацкой Трнаве завершился третий матч сборной России по футболу в отборочном турнире ЧМ-2022. Наши футболисты играли с командой Словакии. Однако победную серию россиянам взять так и не удалось. Команда Станислава Черчесова уступила на поле со счетом 1:2.. Единственный гол от российской команды забил Марио Фернандес.

Рассказываем, что произошло после матча Словакия - Россия:

- Черчесов на пресс-конференции заявил, что после проигрыша у него "есть неудовлетворение", особенно учитывая, что "вещи, которые мы обговаривали, на поле не были до конца реализованы";

- Единственный момент, который не понравился главному тренеру нашей сборной - наши футболисты медленно развивали атаки в матче против команды Словакии;

- Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал о поражении наших футболистов. Он считает, что "если бы вничью сыграли со словаками, то можно было бы вообще сказать, что стартовали здорово". Однако, на его взгляд, судя по уровню игры он видит, что первыми в этой группе будут хорваты, а мы, скорее всего, вторыми;

- Полузащитник российской команды Алексей Миранчук объяснил неудачу нашей сборной просто: "не дожали, такой день у нас сегодня…".

- Российские футболисты после трех туров набрали 6 очков и заняли второе место в группе Н, уступая только хорватам;

- Теперь в отборочном турнире ЧМ-2022 наступил перерыв. Россияне следующий поединок сыграют 1 сентября на своем поле против Хорватии. Летом же нашей команде предстоят поединки на Евро-2020 - против Бельгии, Финляндии и Дании.