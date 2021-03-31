Иллюзионист Ури Геллер заявил, что это он сдвинул корабль, застрявший в Суэцком канале

В последние годы Геллер проживает в Великобритании и с публичными представлениями выступает редко Фото: EAST NEWS

Израильский иллюзионист и менталист Ури Геллер, известный трюком со сгибанием стальных ложек, утверждает, что это он снял с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.

Геллер утверждал, что при поддержке тех, кто верит в его способности, он может «согнуть корабль» и разблокировать водную артерию. Несколько позже стало известно, что судно сняли с мели с помощью буксиров и направили по фарватеру в северном направлении.

Но иллюзионист настаивает на своем: «Я дал себе установку сосредоточиться на судне в 11:11 вечера. Хотите верьте, хотите, не верьте, но в 11:14 судно удалось сдвинуть с места».

Ever Given сел на мель в Суэцком канале, соединяющем Средиземное и Красное море, 23 марта. По утверждению управляющей судном японской компании, авария произошла из-за сильного ветра. 400-метровый контейнеровоз полностью заблокировал движение, что привело к образованию пробки из сотен кораблей.

По мнению экспертов, ежедневные убытки в результате простоя судов составили не менее $9,6 миллиардов ежедневно. На фоне инцидента взлетела стоимость грузоперевозок, а цена на нефть выросла на 2%.

Геллер решил «помочь» разблокировать морской путь после нескольких неудачных попыток спасателей сдвинуть застрявший корабль с места.

74-летний гражданин Израиля Ури Геллер, начавший карьеру фокусника в конце 1960-х годов, утверждал, что является посланником космоса, а главная его миссия – спасти человечество от надвигающейся ядерной катастрофы.

В последние годы Геллер проживает в Великобритании и с публичными представлениями выступает редко.